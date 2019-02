Cosenza | 6 mesi dalla tragedia del Raganello | Civita non dimentica

meteoweb.eu

(Di lunedì 18 febbraio 2019)(CS) non. A seiin cui morirono dieci persone, nove escursionisti e una guida, travolte da un’onda di piena del torrente, la comunità civitese, nell’esprimere ancora una volta vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, si unirà in un momento di preghiera e di riflessione. Mercoledì prossimo, alle 20:30, nella chiesa madre del centro italo albanese “Santa Maria Assunta”, si terrà una veglia di preghiera. Alla veglia parteciperanno, oltre all’intera comunità cristiana di, le autorità civili del comprensorio e i rappresentanti della scuola e delle associazioni del territorio. “Vogliamo ricordare chi non c’è più – ha detto il sindaco di, Alessandro Tocci, – e di comune accordo con il nostro parroco, padre Remo, che ringraziato pubblicamente per quanto sta facendo per la nostra comunità e, soprattutto, ...