Come combattere le placche alla gola

Come combattere le 200 malattie causate da alimenti nocivi : È la conferenza "Il futuro della sicurezza alimentare, per trasformare la conoscenza in azione per le persone, l'economia e l'ambiente", convocata dall'Unione africana , UA, , dall'Organizzazione ...

Come combattere l'influenza : Il picco dell'influenza è ormai arrivato: secondo le stime di Influnet, la rete di sorveglianza epidemiologica dell'Istituto Superiore di Sanità, in questi giorni sono oltre 832 mila gli italiani a letto, a fronte dei quasi 5 milioni di persone che dall'inizio della stagione sono state colpite dal virus. Già, perché l'influenza è un'inevitabile – seppur per nulla gradita - compagna dei ...

Come combattere i cyberbuchi : Già è quello che ha palesato a Davos Jack Ma, fondatore del colosso cinese Alibaba: "Non con la tecnologia ma per via della tecnologia il mondo potrebbe arrivare alla terza guerra mondiale". L'...

Anne Hathaway : "Ecco Come combattere l'ansia e lo stress" : L'indimenticata diva de Il Diavolo Veste Prada, in una recente intervista, rivela come combattere l'ansia e lo stress. Anche Anne Hathaway è consapevole che la frenesia e tutto quello che ne consegue, ...