Cogne | muore sciatrice 13enne

Cogne - sciatrice 13enne finisce fuoripista e muore : Una tredicenne francese è morta a Cogne , in Valle d'Aosta, a causa dei gravi traumi riportati durante una caduta mentre sciava. L'incidente si è verificato sopra Sylvenoire. Il corpo della ragazza è finito fuori dalla pista di discesa. Sul posto intervenuti il Soccorso alpino valdostano e il 118.Continua a leggere

Incidente sugli sci a Cogne - muore ragazzina di 13 anni uscita fuori pista : Una ragazzina di 13 anni è morta in un Incidente sugli sci a Cogne . Al momento non si hanno altri dettagli ma la giovane avrebbe perso il controllo degli sci finendo fuori pista e sbattendo la...

Incidente sugli sci a Cogne - muore ragazzina di 13 anni : Per supportare la famiglia sotto shock è stato richiesto anche l'intervento di un nucleo di psicologi

Cogne - 13enne francese muore sugli sci : 18.33 Una bambina di 13 anni è morta a causa dei gravi traumi riportati durante una caduta mentre sciava su un tratto impervio sopra Sylvenoire, a Cogne , in provincia di Aosta. E' intervenuto un elicottero del soccorso alpino e il 118. La piccola è stata trovata senza vita a bordo pista.

Incidente sugli sci - muore ragazzina di 13 anni uscita fuori pista a Cogne : Una ragazzina di 13 anni è morta in un Incidente di sci Al momento non si hanno altri dettagli ma la giovane avrebbe perso il controllo degli sci sbattendo la testa con violenza. Era in...