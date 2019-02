Alessandro Preziosi confessa | Ho pianto sul set di Non mentire

Alessandro Preziosi e Greta Scarano : in lacrime sul set di Non mentire : Alessandro Preziosi e Greta Scarano hanno pianto sul set di Non mentire Lavorare alla fiction Non mentire è stato intenso e coinvolgente per Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Gli attori protagonisti della serie Mediaset si sono commossi grazie ai personaggi di Andrea Molinari e Laura Nardini. A rivelarlo i diretti interessati in un’intervista rilasciata al […] L'articolo Alessandro Preziosi e Greta Scarano: in lacrime sul set di ...

Non Mentire - Greta Scarano su Alessandro Preziosi : 'E' stato davvero credibile' : E' stata trasmessa domenica 17 febbraio su Canale 5 la prima puntata della serie 'Non Mentire', che vede protagonisti gli attori Greta Scarano ed Alessandro Preziosi, rispettivamente interpreti di Laura e Andrea. La serie-thriller ad alta tensione è un remake del telefilm britannico 'Liar- l'amore bugiardo', che l'attrice Greta non ha voluto studiare, per non esserne influenzata nella sua interpretazione. La Scarano, in una recente intervista a ...

Mediaset rinasce con Non Mentire e torna nel presente : la nuova era inizia dai due volti Rai Alessandro Preziosi e Matteo Martari : Il solo pensiero che la rinascita di Canale 5 possa passare da Non Mentire e da due volti Rai ovvero quello di Alessandro Preziosi e Matteo Martari fa sorridere un po' gli addetti ai lavori e fa gongolare il pubblico. La fiction Mediaset ha conquistato i social ieri sera e non solo per la sua storia finalmente moderna e dannatamente attuale ma anche per i suoi protagonisti a cominciare proprio da due attori che in questi anni sono stati il ...

Greta Scarano - protagonista di Non mentire : le parole su Alessandro Preziosi : Greta Scarano e Alessandro Preziosi: il rapporto dopo la fiction Non mentire Prima volta insieme sul set per Greta Scarano e Alessandro Preziosi. I due attori sono protagonisti di Non mentire, la nuova fiction di Canale 5 remake del telefilm Liar. Greta si è trovata molto bene con il collega napoletano e ha sottolineato il […] L'articolo Greta Scarano, protagonista di Non mentire: le parole su Alessandro Preziosi proviene da Gossip e Tv.

'Una persona equilibrata non arriva alla violenza' - Alessandro Preziosi a Elle.it in difesa delle donne : L'ultima persona al mondo sospettabile di stupro. Invece è proprio questa l'accusa mossagli da Laura , Greta Scarano , . Chi dei due sta mentendo?

Alessandro Preziosi in lacrime sul set della fiction Non Mentire : Non Mentire, fiction Canale 5. Alessandro Preziosi confessa: “Quante lacrime ho pianto…” Debutterà domani sera, domenica 17 febbraio 2019, la nuova fiction di Canale 5 Non Mentire, con Alessandro Preziosi e Greta Scarano. E proprio in attesa della prima puntata, Alessandro Preziosi si è raccontato in una lunga intervista a cuore aperto rilasciata al settimanale DiPiùTv, durante la quale si è concentrato in modo particolare su ...

Non mentire - un’accusa di stupro con Greta Scarano e Alessandro Preziosi : anticipazioni : Una denuncia di stupro nei confronti di uno stimato chirurgo e padre di famiglia (Alessandro Preziosi). Nessuna prova. Solo due testimonianze a confronto. Il racconto della discesa agli inferi dell’accusato e dell’accusatrice (Greta Scarano) e di quanto sia difficile ricostruire la verità si dipana nel corso delle sei puntate della nuova fiction Non mentire prodotta da Indigo Film, diretta da Gianluca Maria Tavarelli e in onda per ...

Alessandro Preziosi : figli - fidanzata e carriera. Chi è l’attore : Alessandro Preziosi: figli, fidanzata e carriera. Chi è l’attore Chi è Alessandro Preziosi Ne è passato di tempo da quando Alessandro Preziosi era l’affascinante Fabrizio Ristori in Elisa di Rivombrosa. L’attore napoletano ha fatto innamorare milioni di donne con ruoli sempre diversi. Dalla commedia al dramma, dal teatro alla fiction, Alessandro ha dimostrato di avere grandi capacità attoriali. Complice l’innegabile ...

Non mentire con Alessandro Preziosi : anticipazioni prima puntata : anticipazioni Non mentire, prima puntata: un appuntamento galante Alessandro Preziosi e Greta Scarano sono i protagonisti della nuova fiction di Canale5: Non mentire. La serie tv in tre puntate, diretta da Gianluca Maria Tavarelli, debutta sulla rete ammiraglia Mediaset domenica 17 febbraio. Non mentire, ambientata a Torino, è un adattamento della serie angloamericana “Liar”. E’ un thriller psicologico in cui non si capisce ...

La trama della prima puntata di Non mentire : Alessandro Preziosi stupratore o vittima? : Non mentire potrebbe segnare una svolta per la serialità italiana di Mediaset. Il Biscione non è riuscito ad essere incisivo con le sue produzioni in questi ultimi anni e gli ascolti sono ormai ad un livello davvero basso e sembra che sarà difficoltoso anche il percorso inverso, quello verso l'alto. Per questa operazione, Canale 5 ha chiamato a racconta Alessandro Preziosi, che torna a Mediaset dopo anni, e Greta Scarano, volto noto di altri ...