Renzi | Ho pensato di fondare un mio partito

Pd - Matteo Renzi a Che tempo che fa : “Fondare un altro partito? Ci ho pensato due volte”. Ecco quando : Ospite di Che tempo Che Fa su Rai1 Matteo Renzi risponde alla domanda di Fabio Fazio sulla possibilità di fondare un altro partito: “A fondare un altro partito ci ho pensato due volte: quando ho perso le primarie contro Bersani 60/40, e poi quando ho preso un altro 40%: quello delle elezioni europee. Oggi non mi interessa ragionare di me. Per una volta posso studiare, approfondire, fare un altro lavoro, dare una mano in un altro modo, lo ...

Renzi : "Non mi candido alle Europee". "Ho pensato 2 volte a fondare un partito" : Sullo ius soli bisognava avere più coraggio, ha detto Renzi: "Io sulle unioni civili ho messo la fiducia perché era giusto ed il mondo cattolico mi ha promesso che me l'avrebbe fatta pagare. Sullo ...

Renzi : 'Un mio partito? Due volte ho pensato di fondarlo' : A fondare un partito "ci ho pensato due volte: quando ho perso con Bersani e quando ho vinto con il 40%, ma i partiti personali non servono". Lo ha detto l'ex segretario del Pd, Matteo Renzi, ...

Matteo Renzi : "Due volte ho pensato di fondare un partito"... "Orgoglioso di aver detto no a M5S" : "Sul Pd ho raggiunto la pace dei sensi. Ora sono un senatore e lotto dal fronte dell'opposizione in Parlamento. Chiedo solo che chiunque venga eletto segretario non riceva il trattamento che ho ricevuto io". Lo afferma Matteo Renzi a "Che tempo che fa" rivelando che non si presenterà alle prossime Europee. E ammette di aver pensato di fondare un partito: "Ci ho pensato due volte: quando ho perso con Bersani e quando ho vinto con il 40% ma ...