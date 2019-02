La base M5s decide su Salvini. Governo gialloverde alla prova di Rousseau : Lunedì il verdetto della base M5s, martedì il voto in Senato. M5s e Lega ostentano tranquillità alla vigilia della settimana cruciale per il caso che coinvolge Matteo Salvini, per cui il Tribunale dei ministri chiede l'autorizzazione a procedere a Palazzo Madama, accusandolo del sequestro aggravato dei 177 migranti della nave. Nel voto della giunta per le elezioni e immunità del Senato, i pentastellati dovrebbero respingere ...

Fattori - M5s - contraria a consultare la base grillina per decidere sull'autorizzazione a procedere per Salvini : A Radio Anch'io: 'La base si può sentire per orientamenti politici. Questa non è una decisione politica, ma una decisione che spetta ai singoli parlamentari'

Fattori - M5s - contraria a consultare la base grillina per decidere sull'autorizzazione a procedere per Salvini : "Il preminente interesse nazionale" riguarda "lo Stato e non il governo. Lo Stato e il governo non coincidono" perché lo Stato "è al di sopra di tutte le forze politiche". Lo ha detto Elena Fattori, senatrice del Movimento 5 stelle, parlando del caso Diciotti a Radio Anch'io. Lo Stato è anche "al di sopra delle logiche politiche di trattative con l'Ue: quella è politica non è preminente interesse dello Stato", ...

Tav - scontro finale Salvini-Toninelli. M5S rilancia : “No al tunnel di base” : Firenze, ore 13, cerimonia inaugurale della nuova tranvia che collegherà il capoluogo della Toscana con l’aeroporto Vespucci. Il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, decreta la fine della Tav sottolineando che oggi l’analisi costi e benefici - dalle conclusioni fortemente negative, come anticipato da fonti del Mit nei giorni scorsi - sa...

Diciotti - la base M5s in rivolta : "Salvare o no il bullo Salvini?" : Ai vertici del Movimento 5 Stelle non resta che prendere tempo. L'obiettivo è trovare il modo migliore per arrivare a una via d'uscita dall'angolo nel quale, di fatto, sono stati costretti da Matteo Salvini. Il processo al ministro dell'Interno per il caso della nave Diciotti rischia, infatti, di far implodere i Cinque Stelle. A leggere i commenti sul Blog delle Stelle, ma anche sulle pagine Facebook dei big grillini, appare evidente la ...

La base del M5s non sembra aver preso bene la svolta di Grillo sulla scienza : Non è un caso se il commento che ha ricevuto più reazioni al post su Facebook dove Beppe Grillo annuncia di aver condiviso il documento a favore della scienza e contro la pseudo scienza recita: 'Chi è ...

Non è un caso se il commento che ha ricevuto più reazioni al post su Facebook dove Beppe Grillo annuncia di aver condiviso il documento a favore della scienza e contro la pseudo scienza recita: "Chi è qui per leggere solo i commenti?". Lo scrive Vincenzo M. che aggiunge al testo un emoji con una cesta di pop corn, simbolo nel linguaggio dei social di essere lì giusto per godersi lo spettacolo. E ...

Carige - rivolta della base M5s contro Luigi Di Maio : "Ci prendete per il c**o" : Sorpresa, delusione, sgomento, rabbia. I grillini guardano nello specchio a cinque stelle e non si riconoscono più. Anzi, si chiedono se quelle facce lì, sono davvero quelle che hanno votato. L' affare Carige è peggio del tradimento sulle Trivelle, del valzer sulla Tav, dei clandestini lasciati in m

Sotto assedio. Grande fibrillazione dentro M5s per il salva-Carige - parlamentari e base critici. Di Maio scrive in chat per tranquillizzare i suoi : "Devo prendermi ventiquattr'ore di tempo, prima devo fare yoga". Prova a sdrammatizzare con una battuta una fonte molto in alto del Movimento 5 stelle, presa alla sprovvista – come tutti, fatto salvo per un selezionatissimo inner circle – dal blitz in Consiglio dei ministri che ha istituito un fondo di 2 miliardi a garanzia di Carige. Un vero e proprio fondo salva banche, come quelli aspramente contestati dai 5 stelle dell'era ...