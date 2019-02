Bill Gates si sfoga | “Non merito la mia ricchezza | avrei dovuto pagare più tasse”

Come leggere molti libri - e ricordarli - : l'esempio di Bill Gates : Il fondatore di Microsoft dice, nello specifico, che se ci si occupa di scienza è meglio prima leggere le biografie degli scienziati e poi è più facile collocare le singole scoperte all'interno di un ...

Bill Gates : il mio investimento più vincente non è in tecnologia : Nemmeno l'investimento in infrastrutture nei Paesi del terzo mondo avrebbe prodotto gli stessi benefici, secondo Gates, stimandoli a 170 miliardi, sempre partendo dai 10 investiti,. 'Istituzioni come ...

Microsoft - la società di Bill Gates donerà 500 milioni per costruire case popolari a Seattle - Sky TG24 - : Con una donazione di 25 milioni e 475 milioni di investimenti, la società di Bill Gates punta a garantire un'offerta immobiliare con prezzi inferiori a quelli attuali

Bill Gates contro la povertà a Seattle : Economia e Finanza Microsoft, il colosso hi-tech di Bill Gates, scende in campo contro le disuguaglianze. La società investirà infatti 500milioni di dollari per costruire case popolari nell’area di Seattle. La notizia è riportata dal New York Times, secondo cui si tratta della maggiore iniziativa da parte di una società tecnologica per ridurre le disuguaglianze nell’area dove si concentrano i grandi dell’hi-tech. View original post