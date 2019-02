Amazon | altre critiche de Blasio per niente NY con utili e no tax federali

Amazon Prime Video annuncia la prima serie italiana (e tante altre) : La sfida delle piattaforme streaming scalda sempre più i motori. Una realtà come Amazon Prime Video , che forse finora ha sofferto la competizione con i maggiori investimenti del rivale Netflix, ha ora deciso di dare una bella accelerata alle sue produzioni originali. In queste ore sono state infatti 20 serie , fra inedite e rinnovate, che giungeranno nei prossimi mesi a livello internazionali, ma con produzioni localizzate anche in Regno Unito, ...

Amazon - Apple - YouTube e altre : violazione al GDPR per 20 miliardi di euro : Noyb, un’organizzazione no profit che tutela la privacy e che si concentra su questioni di privacy commerciale a livello europeo, ha presentato dieci denunce per violazione al GDPR, all’Autorità per la protezione dei dati austriaca, [...]L'articolo Amazon, Apple, YouTube e altre: violazione al GDPR per 20 miliardi di euro è stato pubblicato su PantareiNews da Gianni Fiore