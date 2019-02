Addio a Franco Rosi | se ne va la voce del Telegattone

Blastingnews

(Di domenica 17 febbraio 2019) Questa mattina si è spento l'imitatore, con lui se ne va ladel "" il popolare cartoon legato al famoso proramma anni '80 e '90 "Superclassifica Show". L'attore e fantasista, a volte anche cantante, è morto in ospedale a Magenta, in provincia di Milano: il suo vero nome era Emilio Eros De Rosa ed aveva 75 anni. Al suo capezzale la moglie Carmen ed i quattro figli, Selina (che ha annunciato ai media la morte del padre), Ambra, Aton e Jil.Allievo di Noscheseha avuto un grande maestro in Alighiero Noschese, il più grande imitatore italiano di tutti i tempi, ed ha raggiunto la fama dando laal gatto che è entrato nelle case degli italiani, il superOscar di Superclassifica Show. Il nome d'arte difu scelto da Cino Tortorella, il Mago Zurlì dello Zecchino D'Oro, con il quale fece i primi passi come imitatore.Oltre al ...