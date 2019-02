Matteo Salvini | figli altezza e moglie | la carriera del politico

Paolo Becchi - informazioni private sul futuro politico di Matteo Salvini : "Come finirà quel processo" : È ormai abbastanza chiaro che il Senato non darà l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. C' è solo qualche mal di pancia nel M5S perché «il sì è nel Dna del Movimento». Ma quale Movimento? Ormai il partito di Di Maio è un partito come gli altri e Grillo è talmente "elevato"

Lunedì 18 i grillini processeranno online Matteo Salvini : Sarà gogna online per Matteo Salvini. Luigi Di Maio fa il Ponzio Pilato e si lava le mani affidando ad

Diciotti - il M5s sceglie online se dare l'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini : Il Movimento 5 Stelle ha deciso di non decidere, passando la palla agli iscritti del blog. Saranno loro quindi a dettare la linea su Matteo Salvini, per quanto riguarda l'autorizzazione a procedere sul caso Diciotti. Gli iscritti saranno interrogati lunedì 18 febbraio, a 24 ore dal voto in giunta pe

Vogliamo migliorare Europa - non uscirne - dice Matteo Salvini : "Non abbiamo alcuna intenzione di uscire dall'Europa, Vogliamo cambiarla, migliorarla ma non abbandonarla". Cosi' Matteo Salvini dopo le parole del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, Claudio Borghi, sulle possibilità di un'Italexit nel caso non si riesca a cambiare questa Ue da decenni "tossica" per l'Italia. Il voto europeo del 26 maggio rappresenta la "nostra ultima speranza per cambiare l'Unione europea: se ...

Giuseppe Conte e Matteo Salvini - il retroscena : al Consiglio dei ministri non si incrociano nemmeno : Matteo Salvini e Giuseppe Conte, nel Consiglio dei ministri che doveva essere fondamentale, non si sono nemmeno incrociati. Il vicepremier leghista è arrivato con un'ora e mezzo di ritardo quando il presidente del Consiglio era già andato via da trenta minuti. Pare per impegni privati, dicono nello

Silvio Berlusconi a L'Aria che tira - altro raptus in tv : "Ecco dove manderei Matteo Salvini" : Silvio Berlusconi alL'Aria che tira parla del suo rapporto con la Lega di Matteo Salvini, suo alleato che oggi è al governo con gli odiati grillini. "Io ho bisogno di tenere un rapporto con la Lega", dice Berlusconi su La7, "perché ci sarà da fare per tornare di nuovo al governo del paese un'alleanz

Matteo Salvini - i leghisti gli chiedono di scaricare Luigi Di Maio? Lui risponde umiliando Gianfranco Fini : Il fatto che nella Lega, anche ai piani altissimi, ci sia chi è scontento e stufo dell' alleanza con i grillini non è certo un mistero. Matteo Salvini , da par suo, per ora tiene duro. E non sbaglia: ...

Silvio Berlusconi ad Agorà : "Matteo Salvini? Sono obbligato a farlo" - le sue strane parole sul leghista : Continua il Silvio Berlusconi-show. Ultima tappa, lo studio di Agorà su Rai 3, dove il leader di Forza Italia tornato in campo per le Europee ritorna ad attaccare i connazionali: "Ci Sono troppi italiani fuori di testa, non capisco come una persona consapevole possa non avere chiaro che questi signo

Matteo Salvini : “Sulle autonomie serve un vertice politico” : "Non creare cittadini di serie A e di serie B". "Il ruolo del Parlamento è a rischio". "È incostituzionale partire dalle regioni più ricche". "Niente squilibri o regionalizziamo anche il debito. Manca poco più di un'ora all'inizio del Consiglio dei ministri in cui, per la seconda volta, si discute delle autonomie di Lombardia, Veneto e Emilia Romagna quando l'agenzia di stampa Dire spara nel sistema informativo una ...

Striscia la Notizia - clamoroso sfregio a Matteo Salvini? Gli scatenano contro Achille Lauro : su La7... : Un inatteso momento di televisione a L'Aria che tira di Myrta Merlino su La7, una sorta di strafalcione svelato da Striscia la Notizia nella puntata di giovedì 14 febbraio. Siamo alla puntata all'indomani delle elezioni in Abruzzo che hanno segnato il trionfo della Lega e il crollo del M5s. La Merli

Matteo Salvini - giudici scatenati contro la Lega : sì al ricorso - vietate le elezioni in Sardegna? : Un ricorso presentato da un cittadino al Tar della Sardegna e in tutti i collegi dell' isola, il cui esame è stato accolto dal tribunale civile di Sassari, rischia di creare il caos attorno alle ...

Matteo Salvini e la frase rubata alla Camera : "Tenetevi pronti" - governo ai titoli di coda : Lo stallo fino a maggio. Poi la slavina. I retroscena romani descrivono un Matteo Salvini sul chi-va-là, perché il trionfo del centrodestra (e il tonfo del M5s) alle regionali in Abruzzo "ha maledettamente complicato ogni mediazione", come scrive il Messaggero. Nella riunione con i deputati della Le