Liga | Rayo Vallecano-Atletico Madrid 0-1 | gol di Griezmann

Pronostico Rayo Vallecano vs Atletico Madrid - La Liga 16-02-2019 e Analisi : La Liga, 24^ giornata, Analisi e Pronostico di Rayo Vallecano-Atletico Madrid, sabato 16 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Rayo Vallecano-Atletico Madrid, sabato 16 febbraio. Sabato pomeriggio, in campo il derby di Madrid, in una sfida estremamente delicata sopratutto per la squadra di Diego Simeone, dopo due sconfitte di fila. I Colchoneros dovranno reagire sul piano del gioco e risultato in vista del difficile impegno di ...

Espanyol-Rayo Vallecano : diretta streaming e tv - dove vederla | Liga : Espanyol-Rayo Vallecano: diretta streaming e tv, dove vederla | LIGA Espanyol- Rayo Vallecano si disputerà Sabato 9 Febbraio alle ore 18.30. La partita, valida per la 23esima giornata di LIGA, avrà luogo all’ Estadio Cornellà-El Prat di Barcelona. Molti scontri diretti questo weekend in casa LIGA. Proprio quello tra Espanyol e Rayo Vallecano è da considerarsi “sfida per la salvezza” date le precarie posizioni in ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Leganes - La Liga 04-02-2019 e Analisi : Rayo Vallecano-Leganes, lunedì 4 febbraio. Al ”Campo de Fútbol de Vallecas”, si conclude la 22esima giornata di Primera Division con un derby di Madrid tra due squadre appaiate a quota 23. I padroni di casa del Rayo Vallecano che vogliono mantenere il loro splendido momento di forma, fatto di cinque risultati utili consecutivi, per una situazione di classifica che al momento li vede salvi. Di fronte un Leganes che, reduce dal pari ...

Pronostico Alaves vs Rayo Vallecano - La Liga 28-01-2019 e Analisi : Alaves-Rayo Vallecano, lunedì 28 gennaio. L’Alaves per dimenticare immediatamente il pesante k.o. contro il Getafe, il Rayo Vallecano per continuare l’ottimo periodo e conquistare importanti punti salvezza. Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Alaves e Rayo Vallecano?L’Alaves, dopo quattro turni dove aveva conquistato due vittorie, è stato nettamente sconfitto per 4-0 sul campo del Getafe (doppiette per Jaime ...

La Liga : apre Rayo-Celta - Barcellona ospita l'Eibar : Rayo-Celta apre la 19/ma gornata della Liga. Il Barcellona eliminato a sopresa dal Levante in Coppa del Re cerca la rivincita in campionato dove domenica ospita l'Eibar. Il Real gioca in casa del ...

Pronostico Rayo Vallecano vs Celta Vigo - La Liga 11-1-2019 e Analisi : Rayo Vallecano-Celta Vigo, venerdì 11 gennaio. La Liga scende in campo con l’anticipo della diciannovesima giornata. Di scena al ”Vallecas” Rayo Vallecano contro Celta Vigo in una sfida tra due squadre che hanno avuto un inizio difficile. Calcio d’inizio alle ore 21.00 Analisi e Pronostico della partita.Come arrivano Rayo Vallecano e Celta Vigo?Un gol di Álvaro Medrán nei minuti iniziali della partita ha permesso al ...