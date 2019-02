Cecchinato in finale a Baires

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato spazza via Guido Pella in due set e vola in finale! : Superlativo Marco Cecchinato! L’azzurro asfalta l’argentino Guido Pella per 6-4 6-2 nella prima semifinale del torneo ATP 250 di Buenos Aires e vola in finale. Il numero tre del seeding non spreca molte energie, essendo rimasto in campo soltanto per 71 minuti ed ora attende di conoscere il nome dell’avversario che lo divide dal titolo, che uscirà dal confronto tra l’austriaco Dominic Thiem e l’argentino Diego ...

ATP Buenos Aires - fantastico Cecchinato : raggiunge la finale ed il best ranking : ATP Buenos Aires, Marco Cecchinato conquista la finale sulla terra argentina e vola anche in classifica con il best ranking ATP Buenos Aires, Marco Cecchinato si è sbarazzato di Pella in due set. Il tennista azzurro ha vinto nella semifinale del torneo argentino con un 6-4 6-2 abbastanza netto, guadagnandosi la finalissima di domani contro il vincente della gara tra Schwartzman e Thiem. Ma non è tutto, Cecchinato con la finale conquistata ...

Tennis - Marco Cecchinato in semifinale a Buenos Aires : Paolino ha giocato la sua solita partita senza risparmio e, alla sua veneranda età , è 118 al mondo, ha dimostrato di valere ampiamente i primi cento posti del ranking e di poter dire ancora qualcosa ...

Cecchinato-Pella - Semifinale Atp Buenos Aires 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Oggi sabato 16 febbraio Marco Cecchinato giocherà la Semifinale del torneo ATP 250 di Buenos Aires, il tennista italiano tornerà sulla terra rossa della capitale argentina per affrontare il padrone di casa Guido Pella. Si preannuncia un incontro particolarmente ostico per il siciliano che incrocerà un avversario molto impegnativo sostenuto dal proprio pubblico: il numero 18 del mondo vuole proseguire la propria avventura in Sudamerica e cercherà ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato vola in semifinale! Battuto in due set Carballes Baena : Marco Cecchinato conquista un posto nelle semifinali del torneo ATP 250 di Buenos Aires: sulla terra battuta argentina l’azzurro, numero tre del tabellone, in un match comunque complicato supera per 7-6 (3) 6-4 l’iberico Roberto Carballes Baena, al limite delle due ore di gioco. L’italiano attende di conoscere il nome del suo prossimo avversario, che uscirà dalla sfida tra l’argentino Guido Pella e l’iberico Jaume ...

Tennis - ATP Buenos Aires 2019 : Marco Cecchinato ai i quarti di finale. Sconfitto il cileno Garin in due set : Marco Cecchinato accede ai quarti di finale del torneo ATP di Buenos Aires. Il nativo di Palermo ha Sconfitto in due set il cileno Christian Garin, numero 93 del mondo, con il punteggio di 7-6 6-4 dopo un’ora e cinquantuno minuti di gioco. Per il siciliano arriva finalmente una vittoria dopo l’eliminazioni all’esordio agli Australian Open e nei tornei di Auckland e Cordoba. L’ultima vittoria del numero 18 del ranking ...

ATP Cordoba – Ko argentino per Cecchinato - Munar fa fuori l’italiano agli ottavi di finale : Marco Cecchinato si piega davanti allo spagnolo Jaume Munar agli ottavi di finale del torneo ATP di Cordoba Sulla terra battuta argentina del torneo ATP di Cordoba Marco Cecchinato è stato sconfitto agli ottavi di finale da Jaume Munar. Lo spagnolo, numero 81 al mondo, ha battuto in un’ora e 40 minuti di gioco il tennista italiano, numero 19 della classifica ATP. Con i parziali di 6-3, 3-6, 6-1 Munar si porta ai quarti di finale ...

ATP Auckland - Fognini ai quarti di finale. Eliminati Cecchinato e Berrettini : Il 26enne di Palermo, numero 18 ATP e terza testa di serie, è stato sconfitto con un doppio 6-3 in appena 56' dallo statunitense Tenny Sandgren, 63 del mondo. Berrettini, numero 52 del ranking, ha ...

ATP Auckland – Ai quarti di finale solo un italiano : ko Berrettini e Cecchinato - bene Fognini : Al torneo ATP 250 di Auckland tra gli italiani in gara avanza ai quarti di finale Fabio Fognini, battuti gli altri due azzurri Matteo Berrettini e Marco Cecchinato Sul cemento neo zelandese del torneo ATP 250 di Auckland tanti sono stati i risultati maturati nella notte italiana. Tra questi, anche quelli di tre ottavi di finale che hanno visto protagonisti i tennisti italiani, pronti a mettersi alla prova in uno dei primi appuntamenti di ...