optimaitalia

: Ultimo a Webnotte dopo Sanremo: 'Non sono stato in grado di gestirla, pago il fatto di essere schietto'… - OptiMagazine : Ultimo a Webnotte dopo Sanremo: 'Non sono stato in grado di gestirla, pago il fatto di essere schietto'… - dreamingxx_ : RT @Notterosaneve_: Nel video di Webnotte c’è Niccolò che canta Sora Rosa di Venditti al piano e dopo averlo ascoltato in romano in quella… - Becca00Gregorio : RT @Fede_rica04: Finalmente una bella intervista dove si è parlato poco di Sanremo e molto di Niccolò ???? @IlVeroUltimo @repubblica https:… -

(Di venerdì 15 febbraio 2019)il 2° posto al Festival di2019. L'artista racconta il suoanno in musica, quello che lo ha portato dal trionfo tra le Nuove Proposte del Festival, con Il ballo delle incertezze, all'annuncio di un concerto allo Stadio Olimpico di Roma passando per un tour sold out nei palazzetti dello sport della penisola.Niccolò non aveva mai pensato di poter fare una tournée nei palasport sold out e una data allo Stadio Olimpico, a maggior ragioneappena un anno da quel trionfo al Festival, tra le Nuove Proposte.Il rischio, in questi casi, è quello di sentirsi vincenti, racconta a, ma chiarisce subito che in realtà: "Non sei vincente tu,vincenti le persone che ti danno fiducia". A proposito della conferenza stampala finale del Festival dispiega cosa lo ha portato a reagire in modo eccessivo. Erano mesi ...