Il tortellino perfetto secondo Bruno Barbieri

(Di venerdì 15 febbraio 2019) Durante la quinta puntata di Masterchef Italia, lo chefha svelato i segreti del veroemiliano. Eccoli.1. Il panetto di impasto va preso tra le mani: ripiegare leggermente i bordi verso il basso e formare un'area concava centrale con le dita. Questa è la parte da appoggiare sulla spianatoia.2. Per evitare che l'impasto si attacchi al mattarello: distribuire poca farina sul piano di lavoro.3. Per tirare la pasta bisogna mettere in conto 5-10 minuti di lavoro: il mattarello va sempre usato dal centro verso i bordi dell'impasto.4. Non bisogna esercitare una pressione eccessiva, ma mantenerla costante: per riuscirci è importante mantenere una corretta postura (gambe leggermente divaricate, ginocchia appena inclinate. Quando è il momento di spingere: avanzare con una gamba, piegare il ginocchio e spostare in avanti il peso del corpo).5. Per capire se ...