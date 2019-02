Gli artisti di Sanremo 2019 più trasmessi in radio da Mahmood ad Achille Lauro ed Ultimo

De Santis su Sanremo : «Salzano organizza i tour di una serie di artisti - non la maggioranza. Giuria d’onore decisa da BaGlioni - era meGlio con soli musicisti». Valutazioni in corso sul Paradiso delle Signore e sul post TG1 : Teresa De Santis Smaltita l’«ubriacatura di ascolti» del Festival di Sanremo – come lei stessa l’ha definita - Teresa De Santis ha fatto il punto della situazione. A due mesi e mezzo dalla sua nomina a direttrice di Rai1, ieri la giornalista è stata ascoltata in Vigilanza, dove ha parlato della kermesse canora appena conclusa (con polemiche annesse) ed ha accennato a due aspetti importanti del palinsesto della rete ammiraglia: ...

I cantanti di Sanremo 2019 disertano Domenica In - assenti 8 deGli artisti in gara tra dubbi e fumose motivazioni : Dopo la conclusione dl Festival, i cantanti di Sanremo 2019 disertano Domenica In in massa. Lo storico pomeriggio dedicato al riepilogo dei brani in gara non è stato frequentato da tutti gli artisti partecipanti che hanno preferito fare rientro in anticipo piuttosto che presentarsi in trasmissione da Mara Venier. Sono stati 8 gli artisti a preferire un'altro finale per la loro avventura sanremese, a cominciare da Ultimo che ha lasciato ...

Foligno - "Il Carnevale visto daGli artisti" : Foligno " "Il foyer dell'ex Teatro Piermarini in Corso Cavour a Foligno è il luogo ideale per coniugare la commedia dell'arte con il Carnevale. La rassegna carnascialesca di Sant'Eraclio nell'...

Per Gli artisti è un grande ufficio stampa fai-da-te : Prima che nascesse Facebook - mille anni fa, per le rapide evoluzioni del mercato -, la musica arrivava in rete attraverso canali perlopiù illegali. Dal 2004 a oggi, tutto è cambiato: le grandi ...

Sanremo 2019 - BaGlioni : «Non rifarei 24 artisti in gara». Bisio : «Ho invidiato Pio e Amedeo» : Il Festival di Sanremo è quasi finito. E Claudio Baglioni comincia già a tirare le somme. Su quello che eviterbbe di fare nel caso di un Festival numero 3. «Non confermerei il...

Sanremo 2019 Finale : codici per votare Gli artisti in gara : Stasera sabato 9 febbraio andrà in onda la Finale del Festival di Sanremo 2019 condotto da Claudio Baglioni insieme a Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Ecco di seguito tutti i codici per votare il proprio artista preferito in base all’ordine di uscita. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2019 Finale: codici per votare gli artisti in gara SCOPRI QUI TUTTE LE MODALITA’ DI TELEVOTO DA TELEFONO FISSO E SMS Daniele ...

Sanremo - accusa di plagio per una canzone in gara : “sospendano il Festival - diffida aGli organizzatori e al direttore artistico” : Non c’è pace per Achille Lauro. Dopo le accuse di chi vede nel suo brano una somiglianza con ‘1979‘ degli Smashing Pumpkins e quelle di chi pensa che la canzone inneggi alla droga, si parla di nuovo di plagio. L’accusa arriva dalla band Enter, che sulla sua pagina Facebook scrive: “Durante la manifestazione del 69esimo Festival di Sanremo abbiamo avuto diverse segnalazioni da numerosi fans e amici riguardo la ...

Claudio BaGlioni - l'affrescatore artistico della musica leggera italiana dei nostri tempi : L'impossibile certe volte è possibile, anche se il distacco fra le due cose è gigante ed il più delle volte difficilmente colmabile. E' difficile e allo stesso tempo facile catalogare quello che è successo sul palco del teatro Ariston in queste quattro sere. Un operazione gigantesca, che è forse la forbice che passa da una cosa impossibile, ad una cosa possibile. Quello spazio largo, vuoto, lungo da attraversare, anche in apnea, pare sia ...

Sanremo 2019 diretta : al via la serata dei duetti. BaGlioni : «Stasera 56 artisti sul palco» : Al via all'Ariston la quarta serata del Festival di Sanremo, l'ultima prima del gran finale della 69esima edizione. L'appuntamento di questa sera sarà dedicato ai duetti, mentre...