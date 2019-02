Ci pensa Lautaro | Inter 1-0 a Vienna

ilfogliettone

(Di venerdì 15 febbraio 2019) E' l'epilogo perfetto per l', quello che Luciano Spalletti e il club avevano sperato: i nerazzurri vincono contro il Rapidin Europa League e segnaMartinez che si procura e trasforma il rigore decisivo. Segna il giovane argentino chiamato a sostituire l'amico Mauro Icardi che rimane a casa, deluso per la decisione del club di togliergli la fascia. Gli occhi erano tutti puntanti su 'El toro', lodato da Spalletti alla vigilia. EMartinez non spreca l'occasione, realizza il suo primo gol nelle coppe europee e ancora una volta, dopo Parma, sistema le cose per un'fino a quel momento non particolarmente entusiasmante. Almeno nel risultato, il terremoto della vigilia non ha condizionato l'.I nerazzurri senza Icardi, con Handanovic nuovo capitano, vincono all'esordio in Europa League. Ma la prestazione nel suo complesso e' da rivedere, soprattutto per ...