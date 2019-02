Bimba di 2 anni si fa la pipì addosso | genitori adottivi la massacrano sino a ucciderla

Genzano di Roma - 24enne picchia ferocemente Bimba di quasi 2 anni : Nella serata di mercoledì 13 febbraio una bimba di neppure 2 anni è stata brutalmente aggredita da un ragazzo di 24 anni, Federico Zeoli, compagno della madre, mentre erano nella loro casa a Genzano, paese dei Castelli Romani, in provincia di Roma. L'uomo, originario di Vinchiaturo, in provincia di Campobasso, si trovava insieme alla bimba, alla gemella e un'altra sorellina, nella casa dove conviveva con la madre delle stesse da pochi mesi. La ...

Genzano - cieca violenza sulla figlia della compagna : gravissima Bimba di neanche due anni : Il pensiero, inevitabilmente, corre al piccolo Giuseppe, il bambino di 6 anni ucciso a bastonate, calci e pugni appena tre settimane fa a Cardito, comune alle porte di Napoli, dal compagno della madre, l'italotunisino Tony Essobti Badre ora in carcere. L'orrore si è ripetuto mercoledì scorso. È gravissima Alice, una bambina che non ha neanche due anni. Alle porte di Roma, a Genzano, Federico Zeoli, 25 anni, compagno di Sara, la madre, che di ...

Bimba di due anni ridotta in fin di vita dal compagno della mamma : lei non lo lascia - lo ama - Ultime Notizie Flash : Ultime news da Genzano: uomo riduce in fin di vita bambina di 2 anni. La sua compagna lo perdona: 'non ho intenzione di lasciarlo, lo amo'

Botte a Bimba di 3 anni - rischia la vita : Roma, 14 feb. (AdnKronos) - rischia la vita la bambina di 3 anni ricoverata al Bambino Gesù. La piccola è stata picchiata dal compagno della madre. Il fatto è successo a Genzano, in provincia di Roma, ieri sera. Ad accompagnare la piccola all'ospedale è stata la mamma, di 23 anni. Il compagno, di 25

Botte a Bimba di 3 anni - rischia la vita : Roma, 14 feb., AdnKronos, - rischia la vita la bambina di 3 anni ricoverata al Bambino Gesù. La piccola è stata picchiata dal compagno della madre. Il fatto è successo a Genzano, in provincia di Roma, ...

Botte a Bimba di 3 anni - rischia la vita : rischia la vita la bambina di 3 anni ricoverata al Bambino Gesù . La piccola è stata picchiata dal compagno della madre. Il fatto è successo a Genzano, in provincia di Roma, ieri sera. Ad accompagnare ...

Usa - Bimba di 3 mesi maltrattata dai genitori : danni al cervello - arrestati : Un episodio macabro e alquanto inquietante è quello che si è verificato negli Stati Uniti d'America, precisamente nello stato del Tennessee. Una bambina di appena tre mesi è attualmente in coma farmacologico all'interno dell'ospedale Vanderbilt University Medical Center di Nashville, in cui è stata ricoverata a seguito dei maltrattamenti subiti ad opera dei suoi genitori. Secondo quanto riferisce il sito Fanpage.it, infatti, la piccola ha ...

Pensano sia un’infezione all’orecchio ma è meningite : Bimba di 10 anni muore nel giro di 72 ore : Abbigayle Dipietro è morta nel giro di tre giorni a causa di una forma aggressiva di meningite batterica che i medici avevano inizialmente scambiato per una infezione all'orecchio. La piccola, di soli 10 anni, era stata portata al pronto soccorso a causa di forti dolori all'orecchio, poi la situazione è precipitata: "Il suo sogno era quello di diventare un veterinario. Era l'anima più pura che abbia mai conosciuto".Continua a leggere

Roma - Bimba di due anni ridotta in fin di vita dal compagno della madre : "Un raptus" : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 24enne, che è stato arrestato. E' accaduto ieri intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli Romani. L'uomo: "Non volevo..."

Roma - picchiata dal compagno della madre : Bimba di 3 anni ricoverata in codice rosso : La piccola è stata brutalmente picchiata dal compagno della madre, 25enne, che è stato arrestato. E' accaduto ieri intorno alla mezzanotte a Genzano, sui Castelli Romani. La bimba non sarebbe in pericolo di vita.

Roma. La Bimba di 2 anni piange : il patrigno la manda in ospedale in codice rosso : Violenza inaudita contro una neonata. E’ successo alle porte di Roma. Il compagno di una giovane donna avrebbe perso la

Grave una Bimba di 3 anni picchiata dal compagno della madre a Genzano : Una bimba di 3 anni è ricoverata in rianimazione con prognosi riservata all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma per le botte subite, dicono gli inquirenti, dal compagno della madre. Mercoledì sera intorno alle 21,30, la madre, 23 anni, italiana, si è presentata al pronto soccorso dell'Ospedale di Genzano, cittadina dei Castelli Romani, con in braccio la bimba che aveva vistose ecchimosi sul viso. Ai medici e agli agenti, la ...

Grave Bimba di 3 anni picchiata da compagno della madre : arrestato : Roma, 14 feb., askanews, - Un 24enne di Genzano, alle porte di Roma, è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio per aver picchiato la figlia della compagna, una bambina di 3 anni,...

Tragedia alle porte di Roma : picchiata da compagno della madre - grave Bimba di 3 anni : Tragedia alle porte di Roma: un 24enne italiano picchia una bambina di tre anni figlia della convivente. Arrestato per tentato omicidio. Ieri sera all’ospedale di Genzano, ai Castelli Romani, una donna di 23 anni e’ arrivata al pronto soccorso portando la figlia di tre anni che aveva evidenti ecchimosi su tutto il corpo, anche sul viso. I sanitari visto le condizioni della bambina e lo stato di agitazione della madre hanno chiamato ...