Più vicini utenti ed aziende su WhatsApp | attenzione alla beta 2 19 47

optimaitalia

: Nessuno ci obbliga a tagliarci lo stipendio da parlamentare. Lo facciamo autonomamente per essere sempre più vicini… - DadoneFabiana : Nessuno ci obbliga a tagliarci lo stipendio da parlamentare. Lo facciamo autonomamente per essere sempre più vicini… - GianlucaVasto : Approvato in Senato il #TagliaPoltrone: il primo dei 4 passaggi necessari è fatto. Dopo taglio dei vitalizi e reddi… - tg2rai : Dai #migranti ai #giletgialli, tutte le tensioni tra #Italia e #Francia. Storicamente vicini e alleati, i 2 Paesi s… -

(Di giovedì 14 febbraio 2019)Ci sono ulteriori novità da prendere in esame in queste ore per quanto riguardae i prossimi aggiornamenti dell'applicazione. Dopo aver analizzato uno dei potenziali aggiornamenti in cantiere per l'applicazione, in riferimentopossibilità di accedere ai gruppi solo su invito, accettando la richiesta senza ritrovarsi nel bel mezzo della conversazione a propria insaputa, oggi 14 febbraio tocca concentrarsi sulle novità presto in arrivo sotto un altro punto di vista.In attesa di ulteriori annunci sotto questo punto di vista, in queste ore tocca concentrarsi sul nuovo tweet di WAInfo, ormai considerato da tutti gli addetti ai lavori uno dei massimi esperti sul temae sullo sviluppo di quella che resta una delle applicazioni più popolari al mondo. Nello specifico, pare essere in fase di lancio la nuova2.19.47, con cui potremo toccare con mano alcune ...