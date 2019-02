Enti locali | Consulta | “Incostituzionale la norma della manovra 2016 che consente di

Sigillo - attestati e riconoscimEnti agli atleti locali : Sigillo La città di Sigillo elogia e ringrazia i suoi campioni. Nel corso dell'ultima seduta del Consiglio comunale il sindaco Riccardo Coletti con piacere ha premiato i vincitori di competizioni ...

Così la 'ndrangheta trova i pEntiti/ Località 'poco' segrete - alloggi uguali ed errori : collaborare conviene? : Quello di Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia ucciso a Pesaro, è la punta di un iceberg: la 'ndrangheta sa come trovare i pentiti..

Roma - fiumi di 'coca' per i cliEnti dei locali della movida : in manette tre fratelli : fiumi e fiumi di droga: cocaina sopratutto, ma anche altro. Questo il giro messo in piedi da tre fratelli arrestati assieme ad una quarta persona. Sono stati i carabinieri del Nucleo Operativo della ...

Dal Nord al Sud Italia : i cambiamEnti climatici obbligano ad aumentare la resilienza delle comunità locali : “I fiumi scorrono ma non lo faranno per sempre. Servono nuovi sogni, adesso”: in questa frase, tratta da una canzone della celebre rock band degli U2, è riassunto lo spirito della firma del Contratto di Fiume del torrente Pesa, avvenuta nella significativa sede delle celebri Cantine Antinori a San Casciano, in provincia di Firenze. Si tratta di un’esperienza pilota a livello regionale, il cui lavoro preparatorio è stato promosso dal Consorzio di ...

Avola - Cannata : direttiva europea stanga gli Enti locali sui pagamenti dei fornitori : L'Europa sempre più lontana dalle esigenze delle periferie e stanga economicamente le piccole realtà. A dimostrarlo con cifre alla mano, è il sindaco di Avola, Luca Cannata, che contesta la direttiva ...

Truffe a Enti locali e compagnie assicurative - nei guai avvocati e medici : La Polizia di Massa Carrara e i carabinieri del Comando Provinciale di Massa, coordinati dalla procura, stanno eseguendo, nei confronti di due associazioni a delinquere attive da anni nel territorio ...

Legge Severino - Consulta : “Legittima la sospensione degli eletti negli Enti locali - anche con condanna non definitiva” : La Corte costituzionale ha giudicato infondata la questione di costituzionalità dell’articolo 11, comma 1, lettera a), della cosiddetta Legge Severino che prevede la sospensione dalla carica degli eletti negli enti locali che siano stati condannati in via non definitiva prima dell’elezione. Lo comunica la stessa Consulta in una nota. In continuità con le sue precedenti pronunce sul sistema delineato dalla Severino, la Corte ha respinto le ...

Enti locali - nuovi fondi regionali per le infrastrutture : Sono complessivamente 51 i milioni gli euro stanziati in parte dalla legge di stabilità 2018 e altri dalla legge di stabilità 2019 per la realizzazione, il completamento, la manutenzione straordinaria ...

Ragusa - contributi agli Enti locali che hanno stabilizzato i precari : La Cisl di Ragusa-Siracusa sollecita gli enti locali territoriali a richiedere il contributo una tantum dopo la stabilizzazione del personale precario

Mantova : controlli su prestazioni sociali agevolate - accordo Enti locali-gdf : Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Un accordo tra enti locali e guardia di finanza per vigilare sull'applicazione delle prestazioni sociali agevolate. E' stato siglato ieri, nel Mantovano, un protocollo d’intesa tra il Comune di Guidizzolo ed il comando provinciale della guardia di finanza di Mantova. L’

Sardegna IT - compagine sociale allargata : Enti locali e aziende sanitarie socie della in House regionale : Lo ha deciso l'assemblea dei soci della società in House della Regione. Quote dello 0,125% vengono invece assegnate rispettivamente all'azienda "Brotzu", alle aziende ospedaliere-universitarie di ...

Fi : Claudio Pedrazzini nominato responsabile Enti locali Lombardia : Milano, 8 gen. (AdnKronos) - Claudio Pedrazzini, parlamentare eletto alla Camera dei deputati, è stato nominato responsabile degli enti locali della Lombardia dal coordinamento di Forza Italia. Lo comunica in una nota la coordinatrice di Forza Italia Lombardia, Mariastella Gelmini. Classe 1974, impr

Salto con gli sci – Azzurri divisi in quattro località differEnti per i raduni della Nazionale : La Nazionale si fa in quattro: Colloredo e i Bresadola a Seefeld, i giovani divisi tra Tarvisio, Villach e Moena Si divide in quattro la Nazionale di Salto con gli sci. Il gruppo composto da Sebastian Colloredo e dai fratelli Davide e Giovanni Bresadola, che fino a fine 2018 ha partecipato alla Continental Cup, sarà al lavoro a Seefeld, in Austria, insieme al tecnico Ivan Lunardi, nel periodo che va da mercoledì a sabato 5 gennaio. In ...

Manovra - tasse locali : un 2019 con il rischio aumEnti : Più tasse per un miliardo di euro. Ecco il prezzo che i contribuenti italiani potrebbero pagare nel corso del 2019 per effetto della decisione del governo di lasciare mano libera a Comuni e Regioni in ...