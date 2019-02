Chat di gruppo WhatsApp | ecco la svolta che tutti aspettavamo

caffeinamagazine

(Di giovedì 14 febbraio 2019) La novità è ancora in fase di sviluppo ma una volta messa a punto potrebbe cambiare per sempre il modo di vivere ledisu. La popolare app di messaggistica starebbe infatti lavorando a un aggiornamento che permetterà di evitare di essere aggiunti a unsenza il proprio volere. Secondo quanto riporta WABetaInfo, la funzione – che sarà disponibile nei prossimi aggiornamenti beta di iOS- permetterà all’utente di decidere chi può aggiungerlo ai gruppi, se, nessuno o solo i propri contatti.Nel primo caso l’utente potrà essere sempre aggiunto ini gruppi, nel secondo non potrà essere aggiunto direttamente nei gruppi ma riceverà una richiesta – valida 72 ore – ogni volta che qualcuno tenterà di aggiungerlo al, mentre nella terza opzione, ‘i miei contatti’, l’utente potrà essere sempre aggiunto nei ...