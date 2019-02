Ed Sheeran attore in Yesterday | un mondo senza i Beatles ma con le loro canzoni video

optimaitalia

: .@EdSheeran attore in #Yesterday, un mondo senza i #Beatles ma con le loro canzoni (video trailer)… - OptiMagazine : .@EdSheeran attore in #Yesterday, un mondo senza i #Beatles ma con le loro canzoni (video trailer)… - ValeBaradel : Ed Sheeran oltre a fare l'attore non è che puoi pubblicare un singolo un qualcosa dai che ormai son passati quasi d… - simoneceresoli : Il pezzo di Bocelli in gara bello! Ma è di Ed Sheeran?... Difficile peró competere con papà... bel ragazzo, magari… -

(Di mercoledì 13 febbraio 2019)Impossibile oggi immaginare unclassici eilmito immortale, ma è quello che fa un film di prossima uscita: con Edinal fianco del protagonista Himesh Patel, Universal Pictures porta al cinema una commedia musicale diretta da Danny Boyle che ha proprio ledei FabFour come colonna sonora. E non per caso, visto che il film è la storia di un ragazzo che, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente stradale durante un misterioso blackout globale, si risveglia in unin cui a quanto pare inon sono mai esistiti, lamusica è del tutto ineditae nessuno ha mai sentito parlare di John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr (nemmeno Google, che alla vocerimanda a semplici "scarafaggi").Chesarebbe, per parafrasare un noto claim? Sicuramente ...