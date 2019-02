Scontro tra quattro auto sull' A4 | un morto e tre feriti

Scontro in tv tra Fusaro e Preatoni - tra i due finisce a 'colpi di dita' : Scontro tv a L'aria che tira, programma di Myrta Merlino in onda su La7. L'imprenditore Ernesto Preatoni sbotta contro il filosofo Diego Fusaro colpevole a suo avviso di alzare troppo la mano. ...

Caso Aquarius - è Scontro tra pm e giudici sui rifiuti smaltiti illecitamente : A esaminare il Caso Aquarius ora ci penserà la Cassazione . Perché la Procura di Catania, diretta da Carmelo Zuccaro , ha scelto di presentare ricorso in Corte di Cassazione al provvedimento con il ...

Gli eccessi del Movimento 5 stelle e quelli di Macron nello Scontro tra Roma e Parigi : Evocare il confronto con i rapporti italo-francesi alla vigilia della Seconda Guerra mondiale mi sembra davvero eccessivo. Ma è altrettanto certo che la situazione che si è creata tra Roma e Parigi non si può ridurre a qualcosa che semplicemente somigli alla testata di Zidane e Materazzi (dopo le frasette irriverenti di quest'ultimo su qualche parente femminile del grande Zizou).I francesi ci mettono impegno nel rendersi ...

Italia-Francia : lo Scontro che va avanti da un secolo e la storia lo dimostra : Al meeting tenutosi ad Aquisgrana tra la cancelliera tedesca, Angela Merkel, e il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del quale hanno sottoscritto un trattato mirante a rafforzare le relazioni tra Parigi e Berlino, i due politici avevano probabilmente creduto e sperato che l'Unione Europea avrebbe potuto reggersi senza il sostegno dell'Italia. Un clima disteso che, però, porta Russia, Cina e gli Stati Uniti di Donald Trump a ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Si infuoca lo Scontro tra Italia e Francia - 9 febbraio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Si infuoca lo scontro tra Italia e Francia; E' di Emiliano Sala il corpo ritrovato nel Dorset , 9 febbraio 2019, .

Spagna - Scontro frontale tra due treni : almeno 1 morto e 20 feriti : L'incidente ferroviario in Catalogna. Secondo le prime informazioni, i due treni viaggiavano sullo stesso binario nonostante la linea sia a doppio binario. La vittima sarebbe il macchinista di uno dei convogli. Tra i feriti tre sarebbero in gravi condizioni. I due treni viaggiavano a velocità ridotta altrimenti ci sarebbe stata una strage.Continua a leggere

Scontro tra treni in Catalogna : un morto e diversi feriti : Scontro tra due treni in Catalogna. Il bilancio attuale è di almeno un morto e 19 feriti, tre dei quali in gravi condizioni. La vittima, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Pais, è il macchinista di uno dei due convogli.La compagnia ferroviaria Adif ha interrotto la circolazione dei treni. L'incidente è avvenuto tra Manresa e Sant Vicenç de Castellet, sulla linea R4. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l'esatta ...

Spagna - Scontro tra treni : ci sarebbero un morto e otto feriti : Un bruttissimo incidente ferroviario si è verificato questo pomeriggio in Spagna, precisamente tra le località di Manresa e Sant Vicenc de Castellet, sulla linea R4, non lontano da Barcellona, in Catalogna. Sono ancora ignote le cause che hanno portato al disastro, il secondo che si verifica su questa linea negli ultimi mesi. A novembre scorso infatti, un altro convoglio è deragliato nei pressi di Vacairres. In quell'occasione, a causare ...

Spagna - Scontro tra due treni : un morto e otto feriti - : L'incidente è avvenuto tra Manresa e Sant Vicenc de Castellet, vicino a Barcellona, ed è stato segnalato da un passeggero che ha chiamato il numero di emergenza

Incidenti : Belluno - Scontro tra due auto - tre feriti : Belluno, 7 feb. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, intorno alle 15, in località Cesana di Lentiai, nel bellunese, per un incidente stradale tra due auto: tre feriti. I vigili del fuoco arrivati da Feltre, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre le persone occupanti l

Lo Scontro legale tra Cairo e Blackstone sulla sede storica del Corriere preoccupa gli investitori internazionali : La disputa tra Urbano Cairo e il fondo americano Blackstone da Milano è arrivata a New York e preoccupa gli investitori internazionali. Oggetto della contesa, si legge sul Financial Times, la proprietà della sede storica del Corriere della Sera. Il palazzo milanese di via Solferino, appartenuto al gruppo Rcs, è stato venduto nel 2013 a Blackstone. Per Cairo quell'acquisto è nullo perché è avvenuto in un ...

Emiliano Sala - ora è Scontro legale tra Nantes e Cardiff - : scontro tra Nantes e Cardiff dopo la terribile tragedia di Emiliano Sala. BBC Wales riporta che il club gallese ha momentaneamente bloccato il pagamento della prima tranche dei 17 milioni di euro ...

Dalle trivelle ai rifiuti - Scontro tra Lega e M5S : Un disaccordo emerso anche oggi quando, in occasione di un incontro dedicato all'economia circolare organizzato da Legambiente, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa , voluto dai 5 Stelle, e il ...

Scontro tra auto e tir ad Amantea - muore 87enne : Amantea " Un incidente mortale è avvenuto sulla SS18 ad Amantea, la vittima è un uomo, Mario Naccarato, di 87 anni. Coinvolti una vettura Fiat Panda ed un TIR. Nella vettura viaggiava una coppia, l'...