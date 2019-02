Rogo di Rio | calciatori della Serie A col lutto

Rogo in sede Flamengo - 10 morti a Rio : 12.16 Almeno dieci le vittime dell'incendio divampato in un centro sportivo del Flamengo, la squadra di calcio di Rio de Janeiro. Le fiamme hanno devastato gli alloggi dei giovani calciatori all'Urubu's Nest nella zona occidentale di Rio. Ignote le cause del Rogo, che si è sviluppato all'alba ed è stato domato dopo 2 ore. Intrappolati tra le fiamme i babygiocatori, ragazzi dai 14 ai 17 anni. Oltre ai morti si contano al momento almeno 2 ...

Roma - Caudo : “Tmb Salario - dopo il Rogo 2mila tonnellate di rifiuti all’aria aperta e viavai di mezzi”. Ama : “C’è autorimessa” : Poco meno di un mese dopo l’incendio che lo ha distrutto rendendo inutilizzabili i suoi impianti, non si spengono le polemiche sul tmb di via Salaria, a Roma. Gli abitanti dei quartiere lamentano la mancanza di risposte da parte del Campidoglio, denunciano il continuo via vai dei mezzi Ama, chiedono la chiusura ufficiale della struttura e la bonifica della zona. “dopo l’incendio la situazione è peggiorata – ha detto Giovanni ...

Rogoredo - appicca fuoco all'interno dello scalo ferroviario : arrestato : Ha appiccato un incendio all'interno di un locale in disuso dello scalo ferroviario di via Toffetti, nei pressi della Stazione di Milano Rogoredo. L'episodio, accaduto il 24 dicembre, è costato al ...

Rogo nel Monte Serra - fermato il presunto piromane : sarebbe un volontario dell'antincendio : La sera del 24 settembre ebbe inizio un incendio sul Monte Serra, nel pisano. Il Rogo divampò per giorni per essere poi definitivamente domato nei primi giorni di ottobre. Adesso, dopo più di due mesi, è stato fermato un volontario dell'antincendio boschivo, Giacomo Franceschi, che era anche uno dei cinque sospettati iniziali. Il devastante Rogo Erano passati esattamente due mesi dagli incendi che avevano devastato la Grecia, che anche in Italia ...

Incendio Tmb Salario a Roma - Arpa Lazio : “Emessi più Benzo Pirene e Pcb che nel Rogo di Pomezia” : L’Incendio di Pomezia, divampato all’interno del deposito di rifiuti EcoX nel maggio 2017, ha avuto caratteristiche diverse rispetto a quello del Tmb Salario “perché il materiale in combustione era molto diverso: Imballaggi in plastica a Pomezia, rifiuti indifferenziati al Tmb Salario. A Pomezia si è dunque prodotta più diossina, al Tmb Salario invece più Benzo Pirene e Pcb“. Inoltre, il rogo di Pomezia è stato più esteso ...

Rogo sul monte Serra - sospetti su un volontario dell'antincendio : L'uomo è stato fermato dai carabinieri. L'incendio causò la devastazione di circa 1.500 ettari di boschi e oliveti

Rogo sul Monte Serra - in carcere un volontario dell'antincendio : Firenze, 19 dic., askanews, - Fermato un uomo accusato di aver provocato, volutamente, l'incendio che lo scorso 24 settembre ridusse in cenere 1500 ettari del Monte Serra, in provincia di Pisa. Si ...

Rogo sul Monte Serra - in carcere un volontario dell'antincendio : Firenze, 19 dic., askanews, - Fermato un uomo accusato di aver provocato, volutamente, l'incendio che lo scorso 24 settembre ridusse in cenere 1500 ettari del Monte Serra, in provincia di Pisa. Si ...

Un Rogo devastò il Monte Serra nel Pisano - fermato il presunto piromane : è un volontario dell'antincendio : Avrebbe appiccato le fiamme che devastarono il Monte Serra , Pisa, lo scorso settembre, mandando in fumo 1.500 ettari di boschi , oliveti e anche alcune case. Solo ora il presunto piromane è stato ...

Rogo Tmb Salario - Comune Roma e Ama : trasferenza a Ponte Malnome : Roma, 15 dic., askanews, - A seguito dell'incendio del TMB Salario, la Giunta Capitolina ha elaborato una memoria per individuare aree di trasferenza che consentano una logistica ottimizzata nelle ...

Rogo Tmb Salario - Comune Roma e Ama : trasferenza a Ponte Malnome : Roma, 15 dic., askanews, - A seguito dell'incendio del TMB Salario, la Giunta Capitolina ha elaborato una memoria per individuare aree di trasferenza che consentano una logistica ottimizzata nelle ...

Incendio Tmb Salario - nella notte dopo il Rogo aumentati i valori di idrocarburi e diossine : Il dato rilevato martedì tra le 12 e le 18 sulle diossine era di 0,7 picogrammi al metro cubo, a fronte di un limite di 0,1. Ma in nottata era salito a 4,5. In aumento anche Ipa e Pcb. Crescono i valori del Pm10

Roma - Rogo Tmb Salario : Montanari interrogata - faro sulla manutenzione : Si cerca l'innesco. Si verificano le falle nel sistema di sorveglianza. Ma si studiano anche i punti deboli della manutenzione, responsabile, secondo gli esperti, del fenomeno - miasmi che ammorbano i ...

Rogo Tmb Salario - Arpa Lazio : Pm10 oltre limiti nelle zone vicine : Roma, 12 dic., askanews, - L'inquinamento da polveri sottili della Capitale rilevato dalla centralina di captazione a Villa Ada ha superato i limiti di legge. Lo spiega l'Arpa Lazio nella reLazione ...