Manifestazione degli anarchici | scontri e assaltato un bus

Amici - Morgan commenta la Manifestazione degli allievi : 'Non è mia la sceneggiatura' : Nel pomeriggio di sabato è andato in onda su Canale 5 il nuovo appuntamento pomeridiano di 'Amici di Maria De Filippi', il talent-show che continua a tenere banco nel mondo del gossip a seguito del tanto discusso affaire 'Fammi studiare', la protesta organizzata dagli allievi di Amici in nome dell'eliminato della scuola, Marco Alimenti. Ad aprirsi sulla protesta in questione, è stato l'ormai ex-direttore artistico del programma, Marco Castoldi, ...