Sassuolo-Juventus | Allegri con la formazione migliore | De Zerbi senza mezzo centrocampo

Arbitro SASSUOLO JUVENTUS- Sarà Paolo Silvio Mazzoleni l'Arbitro di Sassuolo-Juventus, match in programma domenica alle ore 18:00. Per il direttore di gara si tratterà della 30esima direzione di gara con i bianconeri. occhio ai precedenti e al bilancio: 20 vittorie bianconere, 4 pareggi e 5 sconfitte. L'ultima sfida della Juve arbitrata da Mazzoleni risale a novembre in casa del Milan

Sassuolo - Pol Lirola : 'Alla Juventus devo tutto' : Si avvicina il match Sassuolo-Juventus e l'ex bianconero Pol Lirola ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, durante la quale ha raccontato come si sta preparando per la gara del Mapei Stadium. Il terzino sul profilo WhatsApp ha la sua foto mentre marca Cristiano Ronaldo, il suo mito di sempre. All'indomani del match d'andata, il giovane non credeva ancora che il suo sogno di essere in campo con CR7 si fosse avverato. I suoi idoli calcistici ...

Sassuolo-Juventus - De Zerbi : 'Potrei allenare la Juve - ma a modo mio' : Mia madre dice che in 40 anni nono sono ancora riuscito a gestire l'altro mio gemello", , ma nel futuro ogni porta è aperta: "Posso stare in qualunque mondo " assicura De Zerbi - Sassuolo, Juventus, ...

SASSUOLO JUVENTUS probabili formazioni- Tutto pronto per il calcio d'inizio della sfida tra Sassuolo e Juventus valida per la 23^ giornata di Serie A. Padroni di casa in campo con il solito 3-4-3. In difesa confermati Magnani e Ferrari e Peluso, Rogerio e Lirola agiranno sugli esterni. Regia affidata a Locatelli con al suo fianco

Juventus - contro il Sassuolo dovrebbero esserci Dybala - Alex Sandro e Bentancur : La Juventus prepara alla Continassa la sfida di domenica contro il Sassuolo. L’obiettivo è tornare a vincere per allontanare le critiche e tenere a debita distanza il Napoli, che nel turno scorso ha rosicchiato due punti. Non è vera crisi, ma sicuramente è il primo momento difficile dei bianconeri in questa stagione e per superarlo Allegri ha già deciso di schierare tutti i big a sua disposizione: dovrebbero tornare infatti i titolari Dybala, ...

Calcio - Serie A 2019 : Juventus impegnata in casa del Sassuolo - sfide esterne anche per Napoli e Inter : Giornata numero 23 per la Serie A di Calcio, che vedrà la Juventus affrontare il Sassuolo in trasferta, per un impegno che sembra sulla carta agevole, ma che nasconde molte insidie, mentre il Napoli proverà ad avvicinarsi nella rincorsa ai bianconeri, affrontando sabato alle 18 la Fiorentina allo Stadio Artemio Franchi nel big match. Sempre sabato, ma alle 20.30, sarà la volta dell’Inter, che cerca ancora la prima gioia del 2019, che ...

Juventus - riprendono gli allenamenti in vista del Sassuolo : La Juventus ha ripreso ad allenarsi in vista della sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium, in programma domenica pomeriggio alle ore 18. Buone notizie per Massimiliano Allegri che recupera diversi giocatori infortunati e potrà contare naturalmente su Cristiano Ronaldo. Pure Paulo Dybala è pronto a riprendersi la scena dopo alcune prestazioni sottotono, ma anche dalla difesa ci sono segnali positivi per Bonucci e Giorgio Chiellini, i quali non ...

