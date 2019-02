Passi carrabili falsi | uno su cinque è sprovvisto di autorizzazione

ilgiornale

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Oprerazionea Napoli. Su 691 accertamenti della polizia municipale, 125 hanno portato all"emissione di un verbale. 1 passo carrabile su 5 nei quartieri napoletani di Posillipo, Chiaia e San Ferdinando è falso. Alcuni esercizi commerciali si sono impossessati illecitamente di un pezzo di strada pubblica per far sostare i propri clienti, mentre diversi residenti hanno realizzato abusivamente lo scivolo sul marciapiede, con tanto di colata di cemento, per ottenere l"accesso sulla strada.Le verifiche dei vigili urbani hanno evidenziato una massiccia presenza di fintinelle aree più lussuose di Napoli, una sorta di "fai da te" per occupare a proprio piacimento una porzione di suolo pubblico. Nell"ultimo mese sono stati effettuati 444 sopralluoghi, con l'emissione di 24 verbali di accertamento Cosap per l'evasione del canone e 24 multe per accessi creati ex ...