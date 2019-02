Il Venezuela sta bloccando gli aiuti umanitari dall’estero

Venezuela - Tajani : "Italia non può stare dalla parte dei dittatori e contro la democrazia" : 'L'Italia ha bloccato un processo avviato dall'Unione Europea. Non è possibile che il Paese sia dalla parte dei dittatori e contro la democrazia, il Governo decida'. Queste le parole di Antonio Tajani,...

Venezuela - Guaidò 'Di Battista ignorante'/ Leader non riconosciuto dall'Italia : tensioni nel governo : Il presidente del Venezuela, Guaidò, ha parlato stamane dell'Italia, esternando le proprie incertezze in merito alla mancata presa di posizione

In fuga dal Venezuela. Flash mob M5s dietro alla Camera. Evitato l'incrocio con i manifestanti anti-Maduro : Su piazza Montecitorio splende il sole, e illumina la protesta della comunità venezuelana italiana per il sostegno del governo gialloverde a Maduro. Alle spalle della Camera il Palazzo proietta la sua ombra su piazza del Parlamento, dove il Movimento 5 stelle festeggia con un rapido Flashmob (qualche foto su una scalinata a favor di stampa) il primo Restitution day della XVIII legislatura.Quando martedì è arrivata la ...

Venezuela : Grillo (Siciliani verso la Costituente) - 'Ars faccia valere Statuto in difesa dei siciliani' : Palermo, 6 feb. (AdnKronos) - "Dalle comunità siciliane del Venezuela ci giungono drammatiche testimonianze non solo del clima di violenza che persiste soprattutto nella capitale, ma anche della gravissima situazione economica che ormai colpisce la generalità delle famiglie ridotte spesso alla fame"

Venezuela ultime notizie - Papa Francesco : sì mediazione se chiesta da ambo le parti - Sky TG24 - : Il Pontefice ha detto di non aver ancora letto la lettera inviatagli da Nicolas Maduro, ma "vedremo come si può fare". L'erede di Chavez ai microfoni di Sky TG24 aveva confermato di aver scritto a ...

Colpo di Stato in Venezuela - Maduro minaccia Guaidò : pronto il carcere per il golpista : ... 'Il Venezuela deve andare a chiedere l'elemosina al mondo!' E il Venezuela non implorerà nulla da nessuno in questo mondo '. Con queste parole Maduro ha condannato gli aiuti umanitari inviati in ...

Venezuela - 19 Paesi Ue riconoscono Guaidò. L'Italia no. Chi sta con Maduro e chi è contro : E Antonio Guterres, segretario generale dell'Onu, ha offerto aiuto "a trovare una soluzione politica". Ma chi sta con Maduro? Il più importante è l'appoggio della Russia, che ha espresso "sostegno ...

Venezuela - Salvini : 'Maduro è un fuorilegge - si vada alle elezioni' - Guaidò : 'Di Battista ignorante' : Sebbene l'Italia abbia deciso di non riconoscere l'autoproclamato presidente Venezuelano Juan Guaidò , Matteo Salvini attacca Nicolas Maduro definendolo un "fuorilegge". "Affama, incarcera e tortura ...

Stallo Venezuela ha scatenato tensioni a livello internazionale : Nicolás Maduro, vice presidente e successore di Hugo Chavez, e Juan Guaidò, 35enne e volto nuovo della scena politica. Il braccio di ferro tra i due ha dato via ad uno scontro politico, non appena ...

Stallo Venezuela ha scatenato tensioni a livello internazionale : Secondo l'OPEC, nel 2017 il paese deteneva le più grandi riserve di petrolio del mondo, il 24,9% del totale. Tuttavia, lo scorso anno le esportazioni sono crollate a 1,25 milioni di barili al giorno, ...

Venezuela - il vicepresidente USA Pence : "Maduro sta distruggendo Paese ma ora c'e speranza" : Agenzia Vista, Miami, 05 febbraio 2019 Venezuela, vicepresidente Pence, Maduro sta distruggendo Paese ma ora c e speranza 'Il popolo del Venezuela ha sofferto troppo a lungo. La dittatura di Nicolas ...

Venezuela - Di Battista e Di Stefano : i due supporter del «neutralismo» M5s : Salvini contro Maduro Di Stefano: non ingerenza negli affari del Venezuela Ma la linea di politica estera del M5s sul Venezuela, e non solo, la detta anche Manlio Di Stefano. «Il principio di non ...

Venezuela - i big d’Europa dalla parte di Guaidó. Ma l’Italia resta indietro : Ultimatum a Maduro scaduto, Spagna e Francia guidano 17 Paesi a schierarsi con il giovane leader Roma mette un altro veto al documento di Bruxelles. L’ira di Mosca: ingerenza

Venezuela - Italia vuole elezioni libere. Guaidó : “Di Battista è ignorante - sento spesso Salvini” : Il presidente ad interim Guaidó, in un'intervista su 'la Repubblica' ha attaccato Di Battista: "Io questo signore non lo conosco, dice cose incomprensibili. Farne solo una questione di petrolio significa non conoscere le cose di cui si parla". Il leader dell'opposizione ha invece affermato di tenere i contatti con Matteo Salvini.Continua a leggere