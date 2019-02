Da dove arrivano i Boomdabash

Sea Watch - il terrificante sospetto del deputato FdI Rampelli : "Da dove arrivano i soldi alla Ong" : Fabio Rampelli , deputato di Fratelli d'Italia, ha annunciato una interrogazione ai ministri dell'Interno (Matteo Salvini) e della Giustizia (Alfonso Bonafede) sulla vicenda della nave Sea Watch 3 e in particolare per sapere chi c'è dietro la Ong tedesca che si serve dell'imbarcazione battente bandie

Arrivano le Geminidi - lo sciame meteorico più bello dell’anno : ecco dove e quando vedere le stelle cadenti di Dicembre : Stanno per arrivare le Geminidi , lo sciame meteorico annuale più bello dell’anno : ci attendono moltissime meteore, luminose e colorate, ma anche “palle di fuoco” e soprattutto molto divertimento sotto il cielo notturno. E oltre ad essere lo sciame meteorico più forte e suggestivo dell’anno , è anche un po’ strano. ecco tutto quello che c’è da sapere sulle Geminidi . ecco come, dove e quando vederle A differenza di molti altri sciami meteorici, le ...

Arrivano gli autovelox invisibili (per davvero) : dove sono e come funzionano : Lo Scout speed è un nemico nuovo e pressoché imbattibile per gli automobilisti che non rispettano il codice della strada. A...