Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07 02

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 06/02 : Si riparte da Angela e Beniamino, anche detti (da Gianni) Angie e Benny. Stasera i due vanno a cena per la prima volta e Angela la considera “la prova del 9”: – ci si guarda, ci si parla, ci si tocca la mano per vedere se scatta l’alchimia…- Maria scherza a lungo con i due, chiedendo a lui se sia un tipo passionale e se sia disposto ad aspettare (e quanto) che lei, nell’eventualità che tutto fili liscio, gli conceda “il primo bacio”, ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 31/01 : Annuncio di Maria in apertura di puntata: Andrea non ha voluto arrivare fino alle puntate speciali in prima serata dedicate alle scelte, ma ha deciso di scegliere subito ritenendo inutile ulteriori attese, avendo evidentemente le idee ben chiare al riguardo. Il tronista ripercorre con la conduttrice la sua prima esperienza nel programma, contraddistinta da un’altra scelta molto particolare, avvenuta al di fuori dagli studi dopo la fine della sua ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 30/01 : Dopo l’ingresso di Roberta in studio si continua a parlare dei contatti tra Pamela e Riccardo, oggetto della discordia tra lei e Stefano che manifestava il suo disappunto e un dispiacere che lo portava, a fine della puntata scorsa, a piangere per lei. Riccardo racconta di essere uscito con Pamela la sera precedente e di aver trascorso una bellissima serata con lei, rassicurando Stefano, che chiedeva se l’avesse baciata, del fatto che nulla di ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 24/01 : Apertura di puntata “sui generis” con quattro “troni” vuoti e il solo Lorenzo ad occupare il proprio e a parlare con Maria della sua scelta e della programmata festa di fidanzamento in villa, ma, come mostra il video messaggio che segue, il tronista sembra avere idee decisamente diverse; il destinatario è Claudia, il messaggio di Lorenzo è breve e conciso: – non mi serve altro tempo per decidere…domani scelgo! – la ragazza è più che ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 23/01 : Si riparte dalla nuvoletta sbucata all’improvviso a oscurare lo splendente inizio di conoscenza tra Paolo e Sabrina: Maria, non senza imbarazzo, consegna a quest’ultima la dichiarazione di Paolo alla redazione su quanto successo tra loro, mentre lei aveva raccontato che non si era andati oltre dei casti baci sulle guance. Sabrina legge attentamente mentre Maria coglie l’occasione di sottolineare quanto non le piaccia, in presenza di ...

La dottoressa Giò - Riassunto seconda puntata : l'operazione della discordia : Domenica 20 gennaio è stata trasmessa in prime time su Canale 5 la seconda puntata de La dottoressa Giò, la serie tv con protagonista Barbara D'Urso, la conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Continuano, infatti, le vicende della ginecologa più seguita della televisione italiana alle prese con le difficoltà e le ansie legate alla sua professione e alle rivalità che da sempre contraddistinguono l'ospedale in cui lavora. riassunto seconda ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 15/01 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne inizia con Ursula in elegante abito rosso al centro dello studio e un breve Riassunto della sua storia con Sossio, con tanto di lettera dedicatale da lui. Poco dopo Sossio fa il suo ingresso, anche lui in elegante abito blu e nero… “Oggi sono qui perché voglio scrivere il mio futuro insieme a te” e le regala un anello! Le sorprese per Ursula non sono finite qui, Sossio ha ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 10/01 : Dopo l’ingresso dei cinque tronisti subito la parola a Lorenzo che dichiara di essere teso prevedendo bufere in arrivo dopo la messa in onda delle due esterne con Claudia e Giulia…e in effetti le sue previsioni si riveleranno veritiere. Le due ragazze fanno il loro ingresso in studio, Maria rivela che il tronista ha scelto di fare la prima esterna con Claudia, invitandola a casa sua…e Giulia comincia a storcere la bocca. Partono le immagini: ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 08/01 : Due sedute al centro, una è per Angela che, dopo la lettera di Raffaele, ha deciso di scriversene una sua, ma prima di leggerla critica Paolo per aver prima promesso di regalarle un biglietto per una crociera e poi di aver fatto dietrofront per non far indispettire Gemma. Parte dunque la musica di Cenerentola, ma la lettera è indirizzata ad Aladino e al famoso genio della lampada. Angela con il suo scritto vuol far risaltare il suo modo di ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 07/01 : Nella prima puntata del Trono Over di Uomini e Donne si parte da un filmato relativo alle vicissitudini sentimentali di Gemma, vedi la chiusura con Paolo e la riapertura con Rocco, quindi con un secondo video che fa riferimento al post puntata scorso e all’ennesimo battibecco con Tina, questa volta dietro le quinte. Oggi la veterana del programma fa il suo ingresso in studio e parte subito il consueto botta e risposta con Tina, ma ora ha ancora ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 21/12 : Si riparte da Teresa e Luca e con il loro progetto di costruzione di un rapporto ormai rimasto solo sulla carta: si va da “mi sei scaduta” a “mi piace ma c’è stato un blocco” a “mi piace ma la sento lontana”, morale della favola Luca vuole eliminarsi e Teresa “lo accompagna” all’uscita: – vuole andare? Per me va bene! – e il ragazzo chiude qui la sua esperienza di corteggiatore. Si passa a Lorenzo con il canonico recall delle puntate ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 20/12 : Apertura con l’ingresso dei cinque tronisti e riflettori puntati su Andrea, uscito in esterna con Federica e Arianna. Le due ragazze scendono in studio e si mostrano perplesse alla notizia che lui ha voluto vederle entrambe nello stesso posto “per notare di più le differenze tra l’una e l’altra”. Partono le immagini della prima, con Arianna, sul terrazzo della “casona” interna agli studi Elios. Il tronista non fa mistero della sua attrazione per ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 19/12 : La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne riparte con la discussione accesissima tra Armando e Noel. Il cavaliere tenta in tutti i modi di riconciliarsi con lei fino alla fatidica domanda “Vuoi che io esca dalla tua vita?” Dopo un romantico ballo tra le coppie scatta di nuovo la bagarre tra Gemma e Rocco. La dama non è felice di alcuni comportamenti che ritiene altalenanti. Gianbattista e Claire seduti al centro dello ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 18/12 : Si riparte dal recall della puntata di ieri: Raffaele ha letto la lettera in rima per Babbo Natale calandosi nei panni di Angela, una lettera ironica nella quale evidenzia come lei sia attaccata ai beni materiali piuttosto che a quelli sentimentali. Angela la prende sportivamente però poi incalza il suo critico numero 1, Gianni, affinché dica pubblicamente che lei qui in trasmissione ci può stare perché è a sua volta interessata all’amore. ...