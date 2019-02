Paura per Ozzy Osbourne | ricoverato in ospedale | «Complicazioni da influenza»

Paura all’asilo - persiana cede e cade sui piccoli : bimba di 3 anni sfregiata in viso : Secondo una prima ricostruzione, il pezzo di persiana si sarebbe staccato durante la riparazione di una finestra nella scuola materna. L'avvolgibile ha colpito la piccola che era troppo vicina ferendola con un taglio al volto vicino all'occhio. La piccola sottoposta a un intervento di chirurgia plastica.Continua a leggere

Sanremo 2019 - Bisio parla di Salvini (elogiandolo) : “Persona molto spiritosa e intelligente. Il monologo di ieri? Avevo Paura di pestare una mer…” : Salvini ha detto di sentirsi “non amato” da Sanremo. E Claudio Bisio in conferenza stampa cita il ministro, elogiandolo. “Conosco Salvini, è una persona molto spiritosa. Ci siamo incontrati una sera a ‘Porta a Porta prima dell’uscita del film ‘Benvenuti al Sud’. Allora era un esponente di spicco della Lega Nord e Bruno Vespa invitò lui, me e il regista Siani. Salvini si dimostrò una persona intelligente, rise ...

Fiorentina - Paura per il possibile addio di Chiesa : Inter e Juve sfidano i top club europei : Uno dei nomi più caldi in vista del mercato estivo è quello di Federico Chiesa . I tifosi della Fiorentina sperano di non perderlo a fine stagione, anche se - come spiega il Corriere dello Sport - è partita la caccia all'esterno viola. Su di lui ci sono Inter e Juventus in Italia, oltre a Bayern Monaco , Real Madrid , Manchester City e United . La valutazione di Chiesa parte da 60 ...

Marco Bocci - il marito di Laura Chiatti/ La Paura per l'herpes arrivato al cervello e l'avventura da regista : Marco Bocci ha messo alle spalle la paura per l'herpes celebrale ed è tornato protagonista al cinema: futuro da regista, attrice la moglie Laura Chiatti.

Australia - inondazioni record : Paura per coccodrilli e serpenti nelle strade allagate : La situazione più drammatica nella città di Townsville, una delle più colpite dalle inondazioni, dove i rettili hanno abbandonato il fiume Ross e si sono riversati nelle strade. L'intero Queensland è stato colpito da piogge intense che hanno messo in ginocchio la popolazione: "Un'alluvione del genere una volta ogni cento anni"Continua a leggere

Google Assistant può essere il vostro traduttore personale - in tempo reale (ma fa Paura) : Dopo aver mostrato la funzione al CES 2019, Google ha rilasciato la modalità traduttore sugli altoparlanti e display intelligenti, ma c'è ancora molto lavoro da fare. L'articolo Google Assistant può essere il vostro traduttore personale, in tempo reale (ma fa paura) proviene da TuttoAndroid.

Isola dei Famosi 2019 - Paura per Paolo Brosio : abbandona gli altri e chiede il medico : di Silvia Natella Lo abbiamo visto essere preda dei mosquitos e soffrire in silenzio. Ora però Paolo Brosio, naufrago della nuova edizione de , non ne può più. Il concorrente, infatti, ha abbandonato ...

Colpita per errore alla Sanità : 'Sparavano all'impazzata tra loro - potevo morire - Napoli fa Paura' : 'Si sparavano tra loro, ma potevano ammazzarci', dice Eduin Jose Urbano in perfetto italiano, con un leggero accento partenopeo: originario di Santo Domingo, ha 26 anni, da dieci vive a Napoli, e ...

Morto di lavoro a 24 anni - gli operai : 'Tutti apprendisti al momento della tragedia. Davide aveva Paura di salire' : Davide aveva paura di salire sul capannone, lo avrebbe confidato a un paio di colleghi e ai familiari, ma a preoccuparlo maggiormente era la possibilità di perdere il lavoro o di non vedersi rinnovare ...

Paura per Douglas Costa : incidente in autostrada : Il centrocampista della Juventus è stato coinvolto in un incidente stradale avvenuto sulla A4 Milano-Torino

