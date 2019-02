Il calcio Napoli ha deciso di soprassedere alla cessione di Marek Hamsik ai cinesi

lanotiziasportiva

(Di giovedì 7 febbraio 2019) La notizia è arrivata a tarda sera, quando nulla avrebbe lasciato presagire che potessero esserci sviluppi clamorosi sulladial Dalian Yifang.Invece, il botto c’è stato, eccome: il capitano non andrà via, perché la trattativa col club cinese è saltata così come ha comunicato la società attraverso twitter. «Ilhadidiai, poiché le modalità di pagamento della cifra pattuita non collimano con gli accordi precedentemente raggiunti».Le motivazioniDicevamo della mancata intesa sul pagamento. Ilha chiesto 20 milioni secchi, senza aggiunta di bonus, per perfezionare l’intesa, ricevendo la conferma del Dalian.La discussione si è bloccata sull’ultimo step, le modalità del pagamento. Il club cinese, da quanto è parso di capire, avrebbe chiesto di rateizzarlo, magari in un paio di anni. ...