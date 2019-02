Disponibile l' epico story trailer di Sekiro | Shadows Die Twice

eurogamer

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Tramite un recente comunicato, From Software ha annunciato la pubblicazione del nuovodedicato aDie. Nel video vediamo una battaglia tra i crudeli membri del Ashina ed i difensori del villaggio da cui proviene il protagonista. Il compito del giocatore sarà intraprendere la pericolosa via della vendetta, eliminando senza pietà tutti i componenti del clan responsabile dell'attacco.Ecco quanto recita il comunicato:"All'indomani di una macabra battaglia, il Gufo trova un nuovo apprendista. Vincitore di Best of gamescom e Best Action Game alla Gamescom 2018,Dieè la prossima avventura dello sviluppatore FromSoftware, i creatori di Bloodborne e della serie Dark Souls. Esplora il Giappone alla fine del 1500, in pieno periodo Sengoku e affronta straordinari nemici in un mondo oscuro e perverso. Scatena protesi letali e potenti ...