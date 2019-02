Conte: con Francia rapporto indiscusso

: Le foto e i video (con le due dichiarazioni alla stampa) della visita in Iraq del Presidente @GiuseppeConteIT… - Palazzo_Chigi : Le foto e i video (con le due dichiarazioni alla stampa) della visita in Iraq del Presidente @GiuseppeConteIT… - LiaQuartapelle : In piazza con la comunità venezuelana. È vergognoso che il governo Conte si nasconda dietro una finta equidistanza.… - pfmajorino : Presidente #Conte : il rapporto con la #Francia non è in discussione. Ma ci fai o ci sei? -

"Iltra Italia eha una radice antica di ordine culturale ed economico e non può essere messo in discussione". Lo sottolinea il premier, in un punto stampa prima della sua partenza da Beirut per l'Italia. E sulle stime al ribasso dell'Ue sul Pil italiano:"Sono assolutamente sicuro che i nostri conti torneranno.Le previsioni sono legittime" ma questo governo "non si fa dettare l'agenda". "Abbiamo un piano di lavori chiaro" e "parleremo con i fatti". La Tav? Dopo l'istruttoria si deciderà "collegialmente".(Di giovedì 7 febbraio 2019)