Barbara D’Urso e il bacio appassionato in diretta

Pomeriggio 5 : Barbara D’Urso bacia in bocca Marco Bonini (VIDEO) : Barbara D’Urso e Marco Bonini: bacio in bocca a Pomeriggio 5 La puntata di giovedì 7 febbraio di Pomeriggio 5 si è chiusa davvero con un clamoroso colpo di scena. Barbara D’Urso e Marco Bonini si sono baciati in bocca. L’attore è andato ospite per promuovere il suo ultimo libro dal titolo ‘Se ami qualcuno dillo’, che sancisce il suo esordio alla narrativa. Nonostante la sua apparizione è durata davvero una mangiata ...

Bianca Atzei paparazzata con Emanuele Berardi - figlio di Barbara D’Urso : Novità sentimentali in vista per Bianca D’Atzei? Parrebbe di sì secondo le voci che si rincorrono nel mondo del gossip. La cantante, ex naufraga de L’isola dei famosi, dopo il periodo difficile seguito alla separazione da Max Biaggi, starebbe ricominciando ad aprire il suo cuore a un altro uomo. Intesa speciale tra Bianca Atzei ed Emanuele Berardi L’identità del fortunato viene svelata dal settimanale Nuovo, che pubblica gli ...

Alvin risponde a Barbara D’Urso dopo le accuse : Alvin ha risposto alle accuse di Barbra D’Urso in merito al caso di John Vitale”. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi si è rivolto con parole decisamente poco carine nei confronti della conduttrice, la cui replica non ha tardato ad arrivare. La D’Urso si è sentita molto offesa come donna, ha ringraziato Alessia Marcuzzi per averla difesa ma ha rimproverato Alvin che durante il dibattito dell’Isola ha precisato ...

Barbara D’Urso batte La Vita in Diretta : Sanremo 2019 non aiuta Rai1 : La Vita in Diretta battuta da Barbara D’Urso: Pomeriggio 5 affonda Sanremo La settimana sanremese è iniziata da tre giorni e La Vita in Diretta non riesce a decollare neanche con una manifestazione popolare e storica del genere. Francesca Fialdini e Tiberio Timperi continuano a non convincere il pubblico, sempre più devoto a Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Una disfatta quello del rotocalco pomeridiano che si occupa dei vari aspetti ...

Mahmood : ‘Raccontare la propria omosessualità da Barbara D’Urso è imbarazzante’ : “Dichiarare ‘sono gay’ non porta da nessuna parte, se non a far parlare di sé. Andare in tv da Barbara D’Urso per raccontare la propria omosessualità mi sembra imbarazzante: così si torna indietro di 50 anni”. Parola di Mahmood (QUI chi è), in gara a Sanremo con il brano Soldi. Il cantante, che sembra fare riferimento al recente coming out di Marco Carta, dice la sua sulla modalità di alcuni artisti che scelgono di ...

Sanremo 2019 - le pagelle di Cristiano Malgioglio : festival cupo - triste - lento. Per il prossimo anno Chiambretti e Barbara D’Urso alla conduzione : Ma era la prima serata del festival di Sanremo, l’evento più importante della televisione italiana, o uno spettacolo in onda direttamente dalla Romania anni Settanta di Ceausescu? cupo, grigio, noioso, triste, lento, senza un guizzo, senza un alito di vita, senza una ventata di freschezza… La scena era tutta buia come la notte più nera, e in tanti mi segnalano che c’erano problemi di audio durante le esibizioni. E perché le luci erano sempre ...

Serena Enardu : fidanzato Pago operato - frecciatina a Barbara d’Urso : Serena Enardu: l’ex tronista di Uomini e Donne “un po’ in ansia” per l’operazione del fidanzato Pago. Arriva anche la frecciatina a Barbara d’Urso Serena Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, nella mattinata odierna è comparsa in una serie di Instagram Stories con il fidanzato Pago. Nei video, i due si sono mostrati nelle […] L'articolo Serena Enardu: fidanzato Pago operato, frecciatina a Barbara ...

Eleonora D’Urso : età - marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara : Eleonora D’Urso: età, marito e carriera. Chi è la sorella di Barbara Chi è la sorella di Barbara D’Urso Eleonora D’Urso reciterà accanto alla sorella Barbara nella terza stagione de La dottoressa Giò. L’attrice vestirà i panni della paziente Chiara, donna dolce e gentile che è sposata con un avvocato. Barbara D’Urso non è quindi l’unica in famiglia a lavorare nel mondo dello spettacolo. La presentatrice napoletana, pur utilizzando molto ...

