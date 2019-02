Alcune conferme ufficiali per LG G8 ThinQ | qualcuna anche gradita

optimaitalia

: ++ LA RACCOLTA PROSEGUE! UN SUCCESSO MAI VISTO! 200 MILA REGISTRAZIONI E QUASI 50.000 GIA' CONFERMATE VIA EMAIL ++… - LegaSalvini : ++ LA RACCOLTA PROSEGUE! UN SUCCESSO MAI VISTO! 200 MILA REGISTRAZIONI E QUASI 50.000 GIA' CONFERMATE VIA EMAIL ++… - OptiMagazine : Alcune conferme ufficiali per #LGG8 ThinQ, qualcuna anche gradita - valdelsanet : Un 2019 che promette diverse #novità, ma anche alcune preziose conferme che saranno potenziate e rinnovate per rend… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019)Torniamo a parlare di LG G8, vistoe considerato che sarà questo il nome del prossimo top di gamma del produttore coreano, come dall'azienda stessa confermato. Non ci sono più dubbi ormai, nemmeno sul fatto che il dispositivo incorpori un sensore 3D ToF per la fotocamera anteriore, sviluppata in partnership con Infineon. Un sensore di questo genere verrà impiegato per ottimizzare lo sblocco facciale, offrendo misurazioni più affidabili circa la distanza di un oggetto dal tiratore attraverso la cattura di un maggior quantitativo di luce a infrarossi mentre questa è riflessa dal soggetto. Il riconoscimento del volto avverrà in maniera rapida e puntuale, mediante la riduzione delle interferenze che possono irrompere da sorgenti di luce esterne.LG G8, come spiega il produttore in una nota ufficiale, verrà annunciato a margine del MWC 2019 di Barcellona, che si terrà ...