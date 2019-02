Ferrari tutto sulla presentazione | data | orari e come vederla

MotoGp - a tutto Rivola : “non potevo rifiutare l’Aprilia. La Ferrari? Ecco cosa mi ha spinto a lasciarla” : Il nuovo amministratore delegato dell’Aprilia ha parlato della sua nuova avventura in Aprilia, spiegando i motivi dell’addio alla Ferrari L’esperienza in Ferrari è ormai alle spalle, Massimo Rivola ha deciso di sposare il progetto Aprilia con l’obiettivo di riportare il marchio italiano al top della MotoGp. AFP/LaPresse Una scelta difficile quella di lasciare Maranello per approdare a Noale, ma l’incarico di ...

Ferrari cambia tutto : Binotto al posto di Arrivabene : Sembrava essere tornato il sereno in casa Ferrari , ma l'apparenza era solo la quiete prima della tempesta e Maranello si prepara a un cambio al vertice che ha il sapore della rivoluzione . Il ...

F1 - Cesare Fiorio non risparmia Arrivabene : “se la Ferrari si è evoluta il merito è soprattutto di Binotto” : L’ex team principal della Ferrari ha parlato dell’avvicendamento tra Arrivabene e Binotto, schierandosi a favore di quest’ultimo L’avvicendamento tra Maurizio Arrivabene e Mattia Binotto si è rivelato essere un fulmine a ciel sereno in casa Ferrari, una scelta sorprendente che continuerà a far discutere per parecchie settimane. LaPresse/Photo4 Sull’argomento si è soffermato Cesare Fiorio ai microfoni di Radio ...

F1 – A tutto Wolff - dall’avventura in moto di Hamilton ai cambiamenti in Ferrari : “quando si è diffusa la notizia ho provato a chiamarlo - ma…” : Toto Wolff sincero: il team principal Mercedes tra nuove avventure e importanti cambiamenti Una stagione ricca di soddisfazioni, quella 2018, per la Mercedes. Nonostante qualche momento di difficoltà, il team di Brackley è riuscito a trionfare con un Lewis Hamilton impeccabile. Soddisfatto, ma mai adagiato sugli allori, Toto Wolff è pronto ad una nuova stagione ricca di spettacolo ed emozioni, nonostante qualche critica di troppo: ...

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

Formula 1 - Vettel scrive alla Ferrari : 'Nel 2019 darò tutto per vincere il titolo' : ... cerchiamo di comunicare sempre meglio fra di noi, con fiducia e stima reciproca, aiutandoci in tutto e per tutto...', dice ancora il quattro volte campione del mondo. 'Solo continuando a lavorare ...

F1 - Maurizio Arrivabene si gioca tutto. O vince nel 2019 o rischia l’addio con la Ferrari : “Adesso o mai più“. Il Mondiale 2019 di Formula Uno ancora è un po’ distante: il 17 marzo si inizierà nello scenario abituale dell’Albert Park a Melbourne (Australia). Le prospettive per la Ferrari saranno sempre le stesse: vincere il titolo ed interrompere il digiuno che dura ormai 11/12 anni, pensando alla stagione che verrà. Sotto l’insegna del Cavallino Rampante i cambiamenti non sono mancati: Kimi Raikkonen ha ...

F1 - a tutto Vettel : “mi basterebbe la metà dei titoli vinti da Schumi in Ferrari. Verstappen? Cose senza senso…” : Il tedesco ha parlato dei suoi obiettivi in Ferrari, lanciando anche una frecciatina a Verstappen Quello che sta per cominciare, sarà il quinto anno di Sebastian Vettel in Ferrari. Una stagione particolare, in cui il tedesco avrà l’obbligo di dare l’assalto al titolo mondiale, cancellando gli errori commessi nel 2018 che hanno letteralmente permesso ad Hamilton di ottenere la quinta corona iridata in ...