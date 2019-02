Domenica In | su Rai Play sparisce l' intervista a Montesano L' attore aveva scherzato sui

Barbara D'Urso e la gaffe con Bocelli a Domenica Live : 'Vedrai con i tuoi occhi - guarda' : Nel corso dell'ultima puntata andata in onda di ''Domenica Live'', Barbara D'Urso si è messa in collegamento con Andrea Bocelli poco prima dell'esibizione sul palco del Festival di Sanremo. La conduttrice, però, quasi certamente in modo inconsapevole, ha pronunciato delle parole che non sono certamente passate inosservate. Barbara D'Urso ha infatti fatto una gaffe con Bocelli dicendogli più volte: "Vedrai con i tuoi occhi quante sorprese, ...

Domenica 10 Febbraio viaggio nel territorio italiano con le Guide Ambientali Escursionistiche : La Valle dei Mulini in Lombardia ricca di storia. Escursioni sempre in crescita per le Guide Ambientali Escursionistiche Italiane che anche il prossimo fine settimana daranno l’opportunità di conoscere l’Italia. In Lombardia, tra Como e Varese, c’è la Valle dei Mulini. Piernatale, questo è il suo nome, è l’ultimo mugnaio della Valle del Lanza che oggi produce la farina di mais. Le Guide Ambientali Escursionistiche accompagneranno a conoscerlo di ...

Nuoto – Sabato 16 e Domenica 17 febbraio il 17° meeting del Titano in vasca lunga : Nuoto: i convocati azzurri per il 17° meeting del Titano in vasca lunga Sabato 16 e domenica 17 febbraio si disputerà il 17esimo meeting del Titano in vasca lunga. Gli azzurri convocati per la manifestazione sono: Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/Azzurra 91), Costanza Cocconcelli, Chiara Fontana e Nicoletta Ruberti (Azzurra 91), Giulia D’Innocenzo (Carabinieri), Erika Gaetani, Elisa Mele, Maria Letizia Piscopiello (Gestisport), Giada ...

GIORNO DEL RICORDO 2019 - Tutte le iniziative in calendario tra Domenica 10 febbraio e mercoledì 6 marzo a cura dell'Associazione nazionale ... : Presentato il programma delle celebrazioni ferraresi per il 'GIORNO del RICORDO 2019' 05-02-2019 / GIORNO per GIORNO Tra domenica 10 febbraio e mercoledì 6 marzo saranno anche quest'anno diversi, in ...

Domenica 10 febbraio “A passeggio con Darwin” al Bioparco di Roma : 1/5 Credit: Archivio Bioparco-Massimiliano Di Giovanni ...

Domenica In - frase-horror di Rosita Celentano sugli autistici : gelo in Rai - scatta il massacro : Infuria la polemica contro Rosita Celentano dopo la sua ospitata a Domenica In di Mara Venier su Rai 1. Tutta colpa di una battuta davvero infelice pronunciata dalla figlia del Molleggiato. Si parlava del Festival di Sanremo e del ruolo che Rosita aveva avuto in una vecchia edizione della kermesse.

Ascolti TV Domenica 3 febbraio : Domenica In supera la d’Urso - L’Isola recupera : Ascolti TV Domenica 3 febbraio, Domenica In supera Domenica Live: Mara Venier ha di nuovo la meglio su Barbara d’Urso Mara Venier con Domenica In è riuscita di nuovo a superare con gli Ascolti Barbara d’Urso questa Domenica. La conduttrice di Rai 1, difatti, con il suo programma pomeridiano ha raggiunto ieri uno share pari […] L'articolo Ascolti TV Domenica 3 febbraio: Domenica In supera la d’Urso, L’Isola recupera ...

Domenica In - una serie di gaffe agitano il pomeriggio di Raiuno : Ieri pomeriggio, su Raiuno, è andata in onda una Domenica In fatta di qualche gaffe e alcune indelicatezze. Secondo quanto riportato da Il Messaggero , tutto sarebbe iniziato con un errore, ...

Valanghe - Soccorso Alpino : 8 morti nella sola giornata di Domenica 3 Febbraio : Ieri, domenica 3 Febbraio, 8 persone hanno perso la vita, a causa del distacco di Valanghe che hanno travolto sciatori fuori pista: 6 persone hanno perso la vita in Valle d’Aosta, una in Lombardia e una in provincia di Bolzano. E’ il bilancio del Soccorso Alpino. L'articolo Valanghe, Soccorso Alpino: 8 morti nella sola giornata di domenica 3 Febbraio sembra essere il primo su Meteo Web.

Ascolti TV | Domenica 3 febbraio 2019. Isola 14.8% - Fazio 13.7%-12.4% - The Good Doctor 10%. Domenica In 17.7%-16.8% - le soap non crescono : Alvin Nella serata di ieri, Domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.37 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.01 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.197.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.49 – la terza puntata de L’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.748.000 spettatori pari al ...

Ascolti TV | Domenica 3 febbraio 2019 : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la terza puntata de L’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’esordio di The Good Doctor 2 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su ...

Ascolti TV | Domenica 3 febbraio 2019. Isola 14.8% - Fazio 13.7%-12.4% - The Good Doctor 10% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.37 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.01 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.197.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.49 – la terza puntata de L’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.748.000 ...

Ascolti tv Domenica 3 febbraio 2019 : Una domenica particolare, visto che L'Isola dei Famosi scappa da Sanremo e si scontra con CTCF e la seconda stagione di The Good Doctor. Prime Time Su Rai 1 Che Tempo Che Fa ha registrato .000 telespettatori, share % e nel Tavolo, in seconda serata, .000, %, Su Rai 2 The Good Doctor, in prima tv, .000 telespettatori, share % e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Le Ragazze ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 ...

Ascolti TV | Domenica 3 febbraio 2019. Isola 14.8% - Fazio 13.7%-12.4% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato .000 spettatori pari al % di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 la terza puntata de L’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 l’esordio di The Good Doctor 2 ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%). Su ...