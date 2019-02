Papa: ad Abu Dabi "volontà di pace"

: Il Documento sulla Fratellanza umana, che ho firmato oggi ad Abu Dhabi col mio fratello il Grande Imam di Al-Azhar,… - Pontifex_it : Il Documento sulla Fratellanza umana, che ho firmato oggi ad Abu Dhabi col mio fratello il Grande Imam di Al-Azhar,… - Avvenire_Nei : La visita di #PapaFrancesco Storico documento firmato ad Abu Dhabi: «Non ci può essere violenza nel nome di Dio»… - Avvenire_Nei : Il Documento integrale sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune firmato oggi ad Abu Dabh… -

"Ho trovato un Paese aperto che guarda al futuro, anche nella religiosità:c'è un Islam aperto di dialogo e diche sottolinea la vocazione alla, malgrado i problemi di alcune guerre nella zona".Così ildi rientro dagli Emirati Arabi,sull'emergenza Yemen. Sul 'Documento sulla fratellanza umana' firmato col grande Imam: "Per me in questo momento c'è un solo pericolo:la distruzione,l'odio tra noi,la guerra,e se noi credenti non siamo capaci di abbraccairci e darci la mano,la nostra fede sarà sconfitta".(Di martedì 5 febbraio 2019)