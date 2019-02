Lodo Guenzi | Noi abbiamo aperto il campo a un certo tipo di musica a Sanremo Motta

Dopo lo Stato Sociale - Sanremo non è più la stessa cosa. Parola di Lodo Guenzi : Invece è bello che il mondo che si occupa di fare macchine da soldi continui a farlo, perché son bravi a far quello, e il mondo che si occupa di costruire movimento continui a farlo, perché sono più ...

X Factor 2019 giudici - Mara Maionchi ci sarà? Intanto elogia Lodo Guenzi : Mara Maionchi ci sarà a X Factor 2019? Le prime novità sui giudici È sempre il momento giusto per parlare dei giudici di X Factor 2019! Tra non molto partiranno le Audizioni della nuova stagione, per cui la produzione dovrà presto provvedere alla conferma di qualche giudice o all’arrivo di nuovi. Nei prossimi mesi scopriremo […] L'articolo X Factor 2019 giudici, Mara Maionchi ci sarà? Intanto elogia Lodo Guenzi proviene da Gossip e ...

X Factor 2018 - Lodo Guenzi. "Pendolare per non staccarmi da Bologna" : Lodo Guenzi , adesso, ci è tornato in pianta , quasi, stabile e riguarda il recente passato dietro al bancone del talent di Sky con la sensazione di aver vissuto un'esperienza personale e ...

X Factor 2019 : dubbi su Lodo Guenzi e Mara Maionchi - nel toto-giudice anche J-Ax (RUMORS) : X Factor non si ferma. Appena conclusa la dodicesima edizione (i quattro finalisti si sono sfidati per l'ultima volta la sera del 13 dicembre sul palco del Mediolanum Forum di Assago), già ci si chiede chi saranno i giudici di X Factor 2019. Nessun annuncio ufficiale per il momento, ma una cosa è certa: sono previsti radicali cambiamenti....Continua a leggere

Fedez alla finale di X Factor 2018 spiazza su Lodo Guenzi : “Situazione difficilissima” : X Factor 2018, le parole a sorpresa di Fedez hanno lasciato tutti a bocca aperta Nella finale di X Factor 2018 sta succedendo di tutto, ma Fedez ha voluto elogiare Lodo Guenzi proprio nell’ultima puntata. La storia di questa 12esima edizione è ormai cosa nota a tutti. Saprete bene che al tavolo dei giudici di […] L'articolo Fedez alla finale di X Factor 2018 spiazza su Lodo Guenzi: “Situazione difficilissima” proviene da ...

X Factor 2018 - La Finale/ Vincitore e diretta : pronto l'omaggio di Lodo Guenzi per i Bowland : X Factor 2018 la Finale, diretta e Vincitore: a sfidarsi sono Anastasio, Bowland, Luna e Naomi. Marco Mengoni, Thegiornalisti, Ghali e Muse ospiti.

Lodo Guenzi - GRUPPI/ Vittoria e riscatto per il cantante de Lo Stato Sociale? - X Factor 2018 - : LODO GUENZI in finale di X Factor 2018 con i Bowland della categoria GRUPPI: il positivo percorso e le possibilità di Vittoria.

Finale X Factor - Lodo Guenzi con la maglia dedicata ai Bowland : Finale di X Factor . Al Mediolanum Forum di Assago si conoscerà il vincitore del talent XF12 . Lo show sarà trasmesso i n diretta tv su Sky Uno dalle 21,15 e eccezionalmente anche in chiaro su Tv8. Lo ...

XFactor perde pezzi - dopo Fedez e Agnelli rischia anche Lodo Guenzi : 'Aspetto di fermarmi e capire cosa voglio fare' : anche Lodo Guenzi è in forse per la prossima edizione di XFactor. Nel talent canterino Sky per ora hanno dato l'addio tanto Manuel Agnelli quanto Fedez e ora anche Lodo Guenzi, leader de 'Lo Stato ...

X Factor - dopo Fedez e Manuel Agnelli anche Lodo Guenzi potrebbe dire addio : anche Lodo Guenzi è in forse per la prossima edizione di XFactor. Nel talent canterino Sky per ora hanno dato l'addio tanto Manuel Agnelli quanto Fedez e ora anche Lodo Guenzi, leader de 'Lo Stato ...

Lodo Guenzi giudice a X Factor 13?/ 'Finora nessuno mi ha rincorso per chiedermelo' : Lodo Guenzi confermato anche per X Factor 13? Il cantante de Lo Stato Sociale svela al Corriere della Sera: 'Finora nessuno me l'ha chiesto'

X Factor 13 - Lodo Guenzi ancora tra i giudici? "Finora nessuno mi ha rincorso per chiedermelo" : Come ogni anno, X Factor volge al termine, ma prima ancora della finale lo sguardo di molti è puntato al futuro. Così, se X Factor 12 giovedì prossimo decreterà il suo vincitore tra Anastasio, Bowland, Naomi e Luna, c'è già chi pensa a come sarà X Factor 13 (sulla cui conferma, però, manca ancora la parola di Sky).In particolare, i dubbi circolano intorno ai giudici: se ogni anno ci si chiede quanto e come la giuria cambierà, è certo che ...

X Factor - Lodo Guenzi in forse : «Nessuno mi ha chiesto di restare - ma non so cosa direi». E silura Asia Argento… : Lodo Guenzi Dopo la finale di giovedì 13 dicembre, X Factor non avrà più Fedez e Manuel Agnelli in giuria. Il primo ha deciso di allontanarsi dalla tv, almeno per un po’, mentre il secondo considera il percorso nel talent show di Sky ormai finito. “E’ una scelta che rispetto e capisco”, dice a riguardo Lodo Guenzi. E cosa ne sarà, invece, proprio di lui, della novità di quest’anno, arrivato in corsa per sostituire ...

Anche Lodo Guenzi lascia X Factor? “Nessuno mi ha chiesto di restare” : Lodo Guenzi lascia X Factor? A pochi giorni dalla finale al Mediolanum Forum di Assago (Milano), il giudice del team Gruppi ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera. Bilanci sull'edizione che si concluderà a breve e prospettive per il futuro: dopo l'addio dei giudici Fedez e Manuel Agnelli, già ufficiali (pare), resta da chiarire cosa accadrà a Mara Maionchi e a Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale il prossimo anno. Il primo dei due ad ...