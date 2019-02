Il bimbo abbandonato va a scuola | I miei compagni ora sono miei fratelli

Il bimbo abbandonato dalla madre : «Ora vado a scuola - i miei compagni? Fratelli» : Ritrovato dai vigili urbani che vagava in strada: «Mia mamma non mi vuole». Il sindaco del comune torinese: «Decine le richieste di adozione»

Abbandonato per strada bimbo rom di otto anni : 'La mamma non mi vuole più' : Un bambino di etnia rom di appena otto anni è stato Abbandonato dalla madre, una rom di origine bosniaca, poco prima di Natale, per un motivo futile. "La roulotte è troppo piccola per ospitare anche lui", ha detto la madre alle forze dell'ordine quando sono andate a cercarla per riconsegnarle il bambino e avere delucidazioni in merito all'abbandono. La vicenda è avvenuta a Carmagnola, in provincia di Torino. 'La mamma non mi vuole più' "La mamma ...

"È diventato un po' la mascotte di tutti" : Il sostegno di Carmagnola al bimbo abbandonato : "È diventato un po' la mascotte di tutti e, in particolare, della polizia municipale". La sindaca di Carmagnola, Ivana Gaveglio, ha raccontato cos'è successo dopo che è iniziata a circolare la notizia del bambino di 8 anni trovato a camminare da solo su una strada provinciale piemontese. Il bambino ha detto di essere stato abbandonato dalla madre: la cosa è stata confermata dalla madre stessa, una donna bosniaca di ...

