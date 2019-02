Gilet gialli post-ideologici come noi Intervista a Fabio Massimo Castaldo

Caserta - regaliamo i ‘Gilet gialli’ della solidarietà agli invisibili della Terra dei Fuochi : In questi giorni due ragazzi africani che giravano di notte in bicicletta probabilmente per recarsi al loro posto di lavoro “in nero” nelle campagne o a bruciare rifiuti, come viene sussurrato da molte persone del luogo, sono stati falciati da un’auto nelle campagne di Teverola. Un ex sindaco medico, l’ennesimo del Casertano, è stato arrestato con la gravissima accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso per contatti con i ...