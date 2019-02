Precari del Centro per l' Impiego | disposto il risarcimento del danno

Meno posti stabili - più contratti a termine. L'effetto del decreto Precarietà : Roma. Nel giorno più nero del governo gialloverde, quello della recessione, la maggioranza si è tuffata sull'unico dato in apparenza positivo dell'Istat: la discesa a dicembre 2018 dal 10,5 al 10,3 ...

Teresa Manzo - da “a sbaffo” a “Precariare” : la neolingua nella faticosa dichiarazione di voto della deputata M5s : È il 29 dicembre e il governo M5s-Lega sta per incassare la fiducia dalla Camera alla legge di Bilancio. Prima del voto, prende la parola la deputata pentastellata Teresa Manzo per la dichiarazione di voto del suo gruppo parlamentare. Ma il suo intervento, che tra pause e richiami del presidente Roberto Fico ai banchi dell’opposizione è durato meno di dieci minuti, è condito di congiuntivi sbagliati, errori grammaticali e parole fuori ...

Zingaretti : “I giovani sono la prima risorsa del Paese - il Pd invertirà la rotta sulla Precarietà” : Mentre dal voto dei circoli cominciano ad arrivare i primi dati significativi sul congresso del Partito democratico, il favorito Nicola Zingaretti questo week end sarà a Bologna per una convention generazionale a sostegno della sua candidatura. Fanpage.it ha intervistato il governatore del Lazio proprio sulla "questione giovanile" nel nostro Paese, proprio nel momento in cui i più giovani voltano le spalle al centrosinistra.Continua a leggere

Docenti Precari della terza fascia in assemblea : precari di tutte le scuole unitevi! E’ questo lo spirito con il quale a Scandicci, presso l’Istituto Russell Newton, si sono dati appuntamento da tutte le province toscane centinaia di Docenti precari, abilitati o meno, auto organizzati in gruppi e movimenti per chiedere per chiedere finalmente una soluzione: concorso, graduatorie specifiche a chi governa e un sostegno da parte dei cittadini. Anche il TG regionale Toscana ha ...

Precari della Ricostruzione la Cgil chiede soluzioni celeri e certe : L'Aquila - soluzioni celeri e certe per i Precari della Ricostruzione Oggi ci troviamo con un nuovo anno davanti e con problemi ancora insoluti. Per il cratere del sisma 2009 si riparte con uno zero o quasi sulla legge di bilancio 2019, se consideriamo che l’unico provvedimento ottenuto è stata la proroga per la restituzione delle tasse e che non hanno trovato spazio la norma che consente il riequilibrio del bilancio del Comune ...

CASTELLAMMARE DEL GOLFO AVVIATA LA STABILIZZAZIONE DEI Precari : PUBBLICATI I BANDI PER L´ASSUNZIONE DI 99 LAVORATORI : In arrivo l´attesa STABILIZZAZIONE per 99 PRECARI che da anni lavorano negli uffici comunali a tempo determinato: PUBBLICATI gli avvisi che riguardano la procedura di STABILIZZAZIONE a tempo ...

Scuola - Precari traditi dal Governo del Cambiamento (comunicato) : Pubblichiamo qui di seguito un comunicato stampa del professor Pasquale Vespa dell’AnDDL che ringraziamo cordialmente per quanto fattoci pervenire. Il documento riguarda i docenti precari, uno dei punti più ‘spinosi’ della Scuola italiana. Il Governo non sembra aver mantenuto alcune promesse fatte a questa categoria di insegnanti ai quali erano state promesse abilitazione e stabilizzazione. Scuola, docenti precari: le tappe ...

Scuola - la legge di bilancio non migliora la Precarietà del settore : La legge di bilancio è stata dunque approvata in via definitiva alla Camera dei deputati con 313 voti favorevoli, 70 contrari, e l'immediata firma del Capo dello Stato. Sono diversi i provvedimenti ...

Manovra - la critica del senatore M5S a Conte : "Non dovevamo fermare il Precariato?" : Il barese Lello Ciampolillo su Facebook mette in discussione la scelta del governo gialloverde che bloccherebbe le assunzioni per il 2019 nell'Università

Scuola - precariato ultime notizie : esito incontro Miur-delegazione Precari del 20 dicembre : Il sindacato Flc-Cgil ha riferito del presidio tenutosi ieri, giovedì 20 dicembre, presso la sede del Ministero dell’Istruzione in Viale Trastevere, presidio a cui hanno partecipato i lavoratori precari della Scuola, vale a dire i docenti di Scuola primaria, infanzia e secondaria, personale ATA ed ex co.co.co., per la rivendicazione dei loro diritti. Il dottor Rocco Pinneri ha ricevuto una delegazione in rappresentanza dei lavoratori. Si è ...

Sui lavoratori Precari del Comune di Milazzo : qualche spiraglio - ma nessuna certezza : Dopo un incontro in Prefettura a Messina innanzi al prefetto dottoressa Maria Carmela Librizzi, al quale hanno preso parte oltre ai rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil, l'assessore alle Autonomie ...

Fioramonti invita i Precari a non votare 5 stelle. L’ennesima storia paranormale della politica italiana : Pensavamo di averle viste tutte. Chi, come noi, è impegnato a sensibilizzare la politica per la dignità della ricerca italiana, negli ultimi anni ha avuto l’opportunità di sbalordirsi di fronte a una serie di fenomeni paranormali. Per esempio la ministra Mariastella Gelmini che, mentre approva la sua sciagurata riforma dell’Università, si inventa un tunnel che collega Ginevra al Gran Sasso. Fantascienza. Oppure la sua collega Valeria ...

Maternità - la Cgil contro il governo su possibilità di lavorare fino al nono mese : “Mina libertà delle Precarie” : “Rendere legale la possibilità di lavorare durante la gravidanza mina la libertà delle donne, soprattutto di quelle precarie e meno tutelate”. Dopo il via libera in commissione Bilancio alla Camera dell’emendamento della Lega alla manovra, la Cgil (per il momento in totale solitudine) si schiera contro il provvedimento. La modifica infatti, che essendo presentata dal partito di maggioranza sarà quasi sicuramente approvata ...