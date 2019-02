Al via la prevendita generale dei biglietti per il tour di Ligabue negli stadi al via da Bari : Dopo la chiusura della prelazione per gli iscritti al Bar Mario, inizia oggi - lunedì 28 gennaio - la prevendita generale per i biglietti del tour negli stadi di Ligabue, al via dallo stadio San Nicola di Bari il 14 giugno prossimo. I biglietti saranno consegnati secondo le modalità classiche, con consegna sul luogo dell'evento e tramite corriere espresso. Nel primo caso, occorre presentarsi in cassa con una copia del proprio documento ...

Biglietti Ligabue tour 2019 stadi : date concerti - prezzi - info : Luciano Ligabue annuncia numerosi concerti del tour 2019 nei maggiori stadi italiani la prossima estate. Ecco di seguito date, prezzi, info e dove acquistare i Biglietti. Ligabue: il tour 2019 negli stadi dopo il nuovo album Lo Start tour 2019 di Ligabue partirà il 14 giugno dallo stadio San Nicola di Bari. Il cantautore emiliano continuerà poi a Messina, Pescara, Firenze, Milano, Torino, Bologna, Badova per concludere ...

Ligabue tour 2019 : date - stadi - concerti e biglietti. Quando inizia : Ligabue tour 2019: date, stadi, concerti e biglietti. Quando inizia tour Luciano Ligabue 2019, date e stadi Non sarà solo l’anno del Jova Beach tour. Conto alla rovescia per conoscere le date e gli stadi toccati dal Ligabue tour 2019. A darne l’annuncio lo stesso rocker sul suo canale Instagram. Intento a bere in una tazza, su uno sfondo in bianco e nero, il post ha entusiasmato i suoi fan. “Mi dicono che tra una settimana escono ...

Lo Start Tour 2019 di Ligabue arriva con l'estate a Pescara : Pescara. Porta con sé " nel pieno di questo gelido inverno " il vento caldo di certe notti d'estate l'annuncio dello Start Tour 2019 di Ligabue. Il cantautore, musicista, regista, scrittore, ...

Bari. Al via il 14 giugno dal San Nicola il Tour di Ligabue : Partirà il 14 giugno dallo Stadio San Nicola di Bari lo “Start Tour 2019” di Ligabue, in concerto nei principali

Luciano Ligabue ha annunciato le date del tour 2019 negli stadi : Al via a giugno The post Luciano Ligabue ha annunciato le date del tour 2019 negli stadi appeared first on News Mtv Italia.

Ligabue - la tracklist del nuovo album 'Start' - in attesa delle date del tour negli stadi - : ... "Polvere di stelle" "Ancora noi" "Luci d'America" "Quello che mi fa la guerra" "Mai dire mai" "Certe donne brillano" "Vita morte e miracoli" "La cattiva compagnia" "Io in questo mondo" "Il tempo ...

Start è il nuovo album di Ligabue atteso a marzo prima del tour estivo negli stadi : Settimana di grandi annunci per i fan, con il titolo del nuovo album di Ligabue finalmente ufficiale dopo il rilascio del singolo Luci d'America, al primo posto tra i brani più trasmessi in radio. Start è il titolo scelto per il suo nuovo capitolo discografico che aprirà a partire dal mese di marzo, dopo aver annunciato le date che lo riporteranno negli stadi a distanza di qualche anno dall'ultima calata nelle grandi arene dello sport. ...

Ligabue annuncia il tour negli stadi nell’estate 2019 : Ligabue annuncia il tour negli stadi: sui social comunica ai fan la data in cui verranno comunicati tutti gli appuntamenti e le informazioni sui biglietti in prevendita. "Mi dicono che tra una settimana "escono" le date!" scrive il Ligabue sui social nella giornata odierna, anticipando ai fan che giovedì 24 gennaio verranno comunicate le tappe della tournée che seguirà il rilascio del suo 12° progetto discografico di inediti. Anticipato dal ...