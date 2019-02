Beverly Hills 90210 - nuova stagione confermata da Tori Spelling : ‘ Ci sarà il cast originale’ : “È confermato, ci sarà di nuovo Beverly Hills 90210“, lo promette Tori Spelling, la famosissima Donna Martin dell’iconica serie teen drama anni 90. Sebbene non sia ancora ufficialmente entrata in lavorazione, l’attrice ha confermato che ci sono serrati dialoghi con dei canali potenzialmente interessati a produrre questo nuovo seguito della vicenda. Insomma, le voci di corridoio che parlavano di una nuova stagione della ...

Primi dettagli sul nuovo Beverly Hills 90210 - la strana trama fa discutere : colpo di genio o flop annunciato? : L'evento dell'anno è certamente il nuovo Beverly Hills 90210 in tv. L'indimenticabile serie cult, terminata ufficialmente nel 2000 (escludendo il reboot del 2007), calcherà di nuovo le scene con l'annunciato revival. In un'epoca in cui la nostalgia degli anni Novanta si fa sempre più pressante (come il reboot di Streghe, una delle peggiori serie del 2018), Mike Chessler e Chris Alberghini (a cui spetta il compito di creatori) hanno deciso di ...

Beverly Hills 90210 - la nuova serie non è un reboot né un revival : la fantasia non ha limiti : Come riuscire a riportare insieme il fascino anni '90 di Beverly Hills 90210, suscitare l'effetto nostalgia ma al tempo stesso non scadere nell'assurdo? Probabilmente si saranno chiesti questo Mike Chessler e Chris Alberghini prendendo in mano il progetto di un nuovo Beverly Hills. I due già autori del revival della serie 90210 realizzato per The CW, sono esperti dell'argomento ma l'obiettivo non era più quello di raccontare le vicende di ...

Perché la presenza di Luke Perry nel reboot di Beverly Hills 90210 è in forse - colpa di Riverdale? : Da quando è stato annunciato, molti si chiedono se ci sarà o meno Luke Perry nel reboot di Beverly Hills 90210. Infatti, buona parte del cast tornerà a riprendere i panni dei loro rispettivi personaggi - tra cui gli storici Brandon, Kelly e Steve - ma il nome dell'attore e quello di Shannen Doherty non sono stati divulgati. Per quale motivo? Una fonte interna alla produzione ha svelato a Entertainment Tonight che la presenza di Luke Perry nel ...

5 motivi per cui Beverly Hills 90210 era una serie sopravvalutata : 1. Gli attori erano dei cani tremendi2. Brenda era fantastica e Brandon era pessimo3. Dylan, il ridicolo tenebroso4. Stereotipi come se piovesse5. Anche i ricchi piangonoCi sono serie che hanno segnato un’intera generazione e Beverly Hills 90210, prodotto per ben dieci stagioni tra il 1990 e il 2000, è stata, nel bene e nel male, lo show di riferimento teenager degli anni ’90. Dopo uno spinoff e un sequel, della serie è stato ...

Beverly Hills 90210 : torna nel 2019 con quasi tutti gli attori del cast originale. Clicca e scopri di più : Quel che si dice una notizia boom: Beverly Hills, 90210 tornerà in tv con un reboot, cui parteciperanno alcuni attori del cast originale. Per chi ha più di 20 anni, non ha bisogno di presentazione la...

