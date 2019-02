Sci | cancellato anche gigante Garmisch

Sci alpino - continua a nevicare copiosamente a Garmisch : cancellato anche il gigante maschile : Niente da fare a Garmisch: altra fitta nevicata, cancellato anche il gigante maschile. E adesso spazio ai Mondiali di Aare Niente da fare a Garmisch. Un’altra fitta nevicata in corso dalle prime ore del mattino ha costretto gli organizzatori a cancellare anche il gigante dopo la discesa. La Coppa del mondo maschile, pertanto, è rimasta ferma nel weekend e tornerà, esattamente come quella femminile, martedì 19 febbraio nel City Event ...

Che tempo che fa cancellato - Fabio Fazio laScia la Rai? Il gossip : Il futuro di Fabio Fazio e Che tempo che fa in Rai Dopo tanti anni di onorato servizio, ben 36, Fabio Fazio sarebbe pronto a lasciare la Rai. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, lo storico programma Che tempo che fa sarebbe stato cancellato dai prossimi palinsesti di Rai Uno. Questo avrebbe spinto il conduttore e […] L'articolo Che tempo che fa cancellato, Fabio Fazio lascia la Rai? Il gossip proviene da gossip e Tv.

Sci alpino – Coppa Europa : condizioni meteo ancora critiche a Reiteralm - cancellato anche lo slalom : Il meteo non dà tregua a Reiteralm: dopo il gigante, cancellato anche lo slalom di Coppa Europa Niente da fare a Reiteralm. Le cattive condizioni meteo hanno costretto gli organizzatori a cancellare la seconda gara consecutiva in programma nella località austriaca. Dopo il gigante di lunedì, dunque, anche lo slalom non sarà disputato. Nella start list non c’era il leader della classifica generale, l’azzurro Simon Maurberger, ...

Sci alpino – Coppa Europa : brutte condizioni meteo a Reiteralm - cancellato il gigante maschile : Altra gara di Coppa Europa cancellata per le cattive condizioni meteo: a Reiteralm niente gigante Altra gara di Coppa Europa cancellata per le cattive condizioni meteo. Dopo la discesa di Wengen di sabato, anche il gigante di Reiteralm previsto stamattina (lunedì 14 gennaio) non si è potuto disputare. Nella start list non c’era Simon Maurberger, l’azzurro leader della classifica generale che ha partecipato nel weekend alle gare ...

Sci alpino - lo slalom maschile cancellato a Val d’Isère verrà recuperato a Saalbach : A Saalbach anche lo slalom maschile cancellato a Val d’Isère. Il nuovo programma: sette gare in nove giorni fino a Natale Sarà recuperato a Saalbach lo slalom maschile di Coppa del mondo cancellato a Val d’Isère domenica 9 dicembre a causa del vento. Lo ha comunicato la Federazione Internazionale, aggiungendo che il gigante (recupero a sua volta di quello cancellato a Solden alla fine di ottobre), inizialmente previsto per ...

