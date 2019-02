Punk | preti e modelli | ecco gli strani nipoti dei mostri della Storia

ilgiornale

(Di domenica 3 febbraio 2019) Svetlana, la mamma, era l'unica figlia di Stalin, il "Gengis Khan che ha letto il Capitale" come lo chiamava Lenin. Era intelligente, per niente arrogante, le piacevano Dostoevskij e i concerti sinfonici e c'era una guardia che la seguiva passo per passo. Churchill la raccontò come "una bella ragazza dagli occhi azzurri, rossa di capelli, soldamente piantata", l'amica Olga la ricordò a Enzo Biagi come "una delle donne più sole che io abbia mai incontrato". Chrese, la figlia, nata dal terzo matrimono di Svetlana con l'americano William Wesley, si è fatta invece fotografare tempo fa, un po' per gioco e un po' per ribellione, con i capelli ossigenati, il rossetto color fuoco, la sigaretta all'angolobocca e un fucile (finto) a tracolla. Ha quasi cinquant'anni, ma ne dimostra molto meno anche travestita da Sex Pistols. É attrice, musicista, scrittrice, ma gestisce un piccolo negozio ...