Milan | Donnarumma | 5 parate strepitose Calhanoglu è un fantasma

Roma-Milan 1-1 - L'orgoglio non basta : Zaniolo risponde a Piatek - Donnarumma para tutto : La Roma pareggia 1 a 1 contro il Milan nel posticipo delle 22giornata di Serie A. La squadra di casa, in da subito, prova a fare la partita nonostante i cori dei tifosi che, spesso, pungolano Kolarov ...

Donnarumma è super - Roma e Milan fanno un piacere all'Inter - : Roma e Milan non sfruttano l'assist offerto dall' Inter , clamorosamente battuta dal Bologna nel posticipo delle 18, non andando oltre l'1-1 in una delle tante sfide dirette per il 4° posto che ...

Serie A - Donnarumma ferma la Roma : col Milan è 1-1 : • Krzysztof Piatek ha segnato in tutte le sue presenze allo stadio Olimpico di Roma, 3 gol dei suoi 7 in trasferta sono arrivati qui, LA CRONACA DEL MATCH

DIRETTA/ Roma Milan - risultato live 1-1 - info streaming video e tv : Donnarumma strepitoso su Dzeko : DIRETTA Roma Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie A all'Olimpico per la 22giornata.

Milan - Piatek e Donnarumma per il pari con la Roma : 1-1 Incubo Inter - perde tra i fischi Spalletti a rischio | le pagelle : Il nuovo arrivo polacco e il talentino giallorosso a segno con un gol per tempo, ma il protagonista è il portiere rossonero. Palo per Pellegrini. Giallorossi contestati dagli ultrà

Milan - Donnarumma fa gli straordinari : Gattuso si gode un Gigio al top : Nei cinque clean sheet sulle ultime sette gare di Serie A del Milan, la firma di Donnarumma è grande e grossa, proprio come Gigio: il 99 rossonero ha chiuso la porta ed è tornato a esprimersi ad alti ...

Calciomercato Milan - Antonio Donnarumma : salta il trasferimento all'Olympiacos - i motivi : La valigia per la Grecia era già pronta da tempo, le visite mediche organizzate da quello che sarebbe dovuto diventare il suo nuovo club pure: il matrimonio tra Antonio Donnarumma e l'Olympiacos però ...

Milan-Napoli - le pagelle : Donnarumma una garanzia Paquetà sbaglia La classifica : Gigio è tornato su livelli altissimi, delude il brasiliano. Buono il debutto di Piatek. Mertens è nullo, Koulibaly dà una lezione a tutti

Donnarumma frena il Napoli - Piatek prova a svegliare il Milan dal torpore di Calhanoglu : un pareggio che scontenta tutti : Milan e Napoli si dividono un punto che non serve a nessuna delle due. Donnarumma ferma Milik e compagni, rossoneri sterili in attacco, la scossa la dà il nuovo arrivo Piatek che però non riesce a sbloccare lo 0-0 Big match a chiudere il saturday night della 21ª giornata di Serie A: Milan e Napoli di scena al Meazza. Spettacolo ad intermittenza, difese che hanno la meglio sugli attacchi e portieri che si fanno sempre trovare pronti: manca ...

DIRETTA/ Milan-Napoli - risultato live 0-0 - streaming video DAZN : Donnarumma reattivo su Callejon - Serie A - : DIRETTA Milan Napoli, streaming video DAZN: le due squadre si affrontano per la prima di due sfide ravvicinate, giocheranno anche in Coppa Italia.

PROBABILI FORMAZIONI / Milan Napoli : quote - Meret sfida Donnarumma a San Siro - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Milan Napoli: quote, le ultime notizie su moduli e titolari per il big-match di Serie A che si gioca questa sera a San Siro.

Calciomercato Milan - oggi la firma di Tiago Djalò : bloccata la cessione di Antonio Donnarumma : Il centrale portoghese arriverà oggi in Italia per firmare il nuovo contratto con il club rossonero, che intanto ha bloccato la cessione di Antonio Donnarumma Non solo Paquetà e Piatek, il Milan si assicura anche un giovane difensore portoghese classe 2000. Si tratta di Tiago Djalò, prelevato dallo Sporting CP nei giorni scorsi, al termine di un blitz utile per battere la concorrenza di United e City. LaPresse – Spada Accordi ...

Milan - Donnarumma : 'Importante ripartire dopo il ko in Supercoppa' : 'Abbiamo fatto una grande partita tutti quanti, abbiamo saputo soffrire tutti insieme -aggiunge Donnarumma ai microfoni di Sky Sport-. La cosa più importante era la qualità, abbiamo vinto una ...