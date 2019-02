NBA – Luka Doncic da record : 1000 punti in NBA - è il 6° a riuscirci prima dei 20 anni : Luka Doncic continua a stupire nella sua prima stagione in NBA: raggiunti i 1000 nella notte, è il 6° a riuscirci prima dei 20 anni Grazie ai 35 punti (career high eguagliato) segnati contro i Cleveland Cavaliers nella sfida della notte, Luka Doncic ha raggiunto un altro importante traguardo nella sua giovane carriera. La stella dei Dallas Mavericks è diventato il 6° giocatore a raggiungere 1000 punti in NBA prima di aver compiuto 20 anni. ...

NBA All-Star Weekend - i roster del Rising Stars : c'è Luka Doncic : Per il quinto anno consecutivo si affronteranno squadre di giocatori al primo o al secondo anno degli Stati Uniti contro quelli provenienti dal Resto del Mondo. Ecco i roster delle due squadre che si ...

NBA – Trae Young non ha dubbi : “fra pochi anni sarà migliore di Luka Doncic” : Trae Young mostra grande sicurezza nei propri mezzi e lancia la sfida a Doncic: fra qualche anno, la guardia degli Hawks è sicura di poter superare il rivale dei Mavericks Trae Young e Luka Doncic sono stati protagonisti di una particolare trade in sede di Draft che ha portato Hawks e Mavericks a scambiarsi i propri rookie. Comè andata lo sappiamo tutti: nonostante Young stia mantenendo 16.2 punti e 7.3 assist di media a partita, Luka ...

NBA - brilla la stella Luka Doncic : record e LeBron James superato : DALLAS, USA, - Luka Doncic brilla tra le stelle dell' NBA . Lo sloveno, arrivato in estate ai Dallas Mavericks dal Real Madrid , sta riscrivendo le pagine dei record: nella prima stagione americana ha ...

NBA - Luka Doncic da record. Lo sloveno supera LeBron James : DALLAS, USA, - L' NBA ha una nuova stella, è Luka Doncic . Lo sloveno sta riscrivendo le pagine dei record: in questa prima parte di stagione ha già messo a referto due triple doppie, mai nessuno era ...

NBA : Luka Doncic fa meglio di LeBron - ma a vincere a Dallas sono i Raptors : Dallas Mavericks-Toronto Raptors 120-123 I campioni come Luka Doncic riescono a volte a far passare il risultato in secondo piano, a ribaltare il senso di un titolo e di un racconto perché vanno ...

NBA Luka Doncic - prima tripla doppia in carriera : 'Ma ho giocato male' : Nella sua giovane carriera Luka Doncic ha già vissuto tantissimi momenti memorabili, vincendo probabilmente più di qualsiasi altro 19enne in epoca moderna. Eppure, un suo ricordo felice verrà ...

Luka Doncic strappa applausi anche da Steve Kerr : “è già un All-Star - sembra in NBA da 10 anni” : Luka Doncic continua a stupire tutti, anche Steve Kerr: il coach dei Golden State Warriors lo reputa già ad un livello tale da essere un All-Star Partita dopo partita, palazzetto dopo palazzetto, avversario dopo avversario, Luka Doncic non smette di stupire. L’ex Real Madrid non ha ancora compiuto 20 anni, ma gioca da veterano e si è preso i Dallas Mavericks sulle spalle, guidandoli ogni notte con 20 punti, 6.7 rimbalzi e 5 assist di ...

NBA - Luka Doncic passa l'esame dei campioni. Curry e Kerr : 'È un All-Star' : È grosso, è forte fisicamente, sa passare e giocare il pick and roll, ha esperienza in Europa: mentre il resto dei rookie erano in college, lui imparava il gioco nella seconda miglior lega del mondo. ...

NBA - Luka Doncic pazzesco nella vittoria di Dallas a Minnesota : il VIDEO del finale di gara dominato dallo sloveno : Luka Doncic continua ad impressionare tutta l’NBA, un primo anno così non si vedeva davvero da molto tempo Luka Doncic pazzesco questa notte in casa di Minnesota, dove i suoi Mavericks hanno vinto 119-115. Un successo all’interno del quale il baby fenomeno sloveno ha messo a segno 29 punti, 12 assist ed 8 rimbalzi, ma le cifre dicono poco di quanto è accaduto nel finale di gara punto a punto, nel quale Luka Doncic ha dominato ...

NBA - Deandre Ayton : 'Luka Doncic è una bestia - ma perché non guardate anche me?' : ... mai nessun rookie ci è riuscito nella storia NBA ", serviranno i successi di squadra affinché il mondo si accorga del rendimento costante della prima scelta assoluta all'ultimo Draft.

NBA - Derrick Rose e Luka Doncic : i voti dei tifosi li spingono verso l'All-Star Game : La point guard dei Celtics precede un altro nome per certi versi sorprendente, quello di un super veterano come Dwyane Wade: nella sua ultima stagione NBA, i tifosi di tutto il mondo hanno ...

Luka Doncic trascina i Dallas Mavericks al successo : Roma, 31 dic., askanews, - Sei partite nella notte Nba. Luka Doncic protagonista del successo dei suoi Dallas Mavericks contro gli Oklahoma City Thunder per 105-103. L'ex Real Madrid ha chiuso la gara ...

NBA 2019 - Luka Doncic nella storia! Lo sloveno è il più giovane di sempre a segnare sette triple in una partita : Nonostante la sconfitta contro i New Orleans Pelicans, Luka Doncic ha scritto un’altra pagina di storia in questa prima parte di stagione. Il giocatore sloveno sta facendo grandi cose con la maglia dei Dallas Mavericks, dimostrando una personalità e una capacità di adattarsi al gioco della NBA davvero fuori dal comune. nella sfida di questa notte il 19enne nato a Lubiana ha messo a segno sette triple diventando il più giovane nella storia ...