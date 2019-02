Inter | zero gol | zero reazione e un solo punto Tutti i numeri della crisi

Inter - finisce l'era Thohir : zero tituli - ma le tasche sono piene : Il miliardario indonesiano non ha il phisique du role degli squali che popolano il mondo del calcio e degli affari in generale. Quell'aria da simpatico pacioccone che si porta appresso crea qualche ...

Inter - addio a Erick Thohir : zero tituli - ma ha rimesso a posto i conti : Erick Thohir, imprenditore indonesiano, è stato infine liquidato da mr Zhang. Il 31,05% delle azioni dell' FC Internazionale da lui possedute è passato ufficialmente nelle mani del fondo di investimento LionRock Capital, con sede a Hong Kong, con quest' ultimo che dovrebbe aver versato una cifra vic

Calciomercato Milan - Zapata : l’Inter prova lo scippo a zero? : Calciomercato Milan – Questi sono giorni molto intensi per il direttore generale del club rossonero, Leonardo. L’alto dirigente della società meneghina infatti è alle prese soprattutto con gli acquisti necessari a far compiere il salto di qualità alla squadra allenata da Gennaro Gattuso e così raggiungere la zona Champions, obiettivo dichiarato dal Milan per questa […] L'articolo Calciomercato Milan, Zapata: l’Inter prova ...

Calciomercato Inter - i nerazzurri in trattativa per Valencia a parametro zero : Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Mirror, il capitano del Manchester United, Antonio Valencia, potrebbe lasciare i Red Devils in estate in quanto i suoi agenti avrebbero avviato una trattativa con l’Inter. Il contratto dell’ecuadoriano è in scadenza tra sei mesi e i Red Devils non sarebbero intenzionati a rinnovarlo. Il club inglese ha […] L'articolo Calciomercato Inter, i nerazzurri in trattativa per ...

Carige - Mincione : “Mai conosciuto Conte. Conflitto d’Interesse? Se nazionalizzano la mia quota varrà meno di zero” : “Non ho mai avuto l’onore di conoscere Conte” e “chi accusa il premier di Conflitto di interesse dovrebbe spiegare quale beneficio mi dà il decreto legge, visto che la mia quota vale zero e se nazionalizzano la banca varrà meno di zero“. Lo dice in un colloquio con La Stampa Raffaele Mincione, uomo d’affari e finanziere entrato in Carige un anno fa con il 5,4% e ancora azionista dell’istituto con poco meno del 5% dopo ...

L'Inter punta Herrera : dopo Godin possibile altro colpo a parametro zero (RUMORS) : L'Inter negli ultimi anni è molto attenta al mercato dei parametri zero e in particolar modo la prossima estate sono tanti i giocatori in scadenza di contratto interessanti che potrebbero contribuire a far fare il salto di qualità alla rosa nerazzurra. Il primo colpo è stato praticamente messo a segno visto che il club ha trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, che andrà a ...

Calciomercato Inter - affari a costo zero : dopo Godin - Marotta punta Martial e Mangala : Come si risponde ai grandi club pieni di top player che dominano in Europa? Semplice, soffinadoglieli a fine contratto, quando il loro ciclo è terminato o vogliono sperimentare nuove realtà calcistiche. È la strategia adottata - da tempo, ormai - dai maggior club italiani che puntano a profili Inter

Inter - gli ultimi parametri zero tra top e flop : L'occasione di ingaggiare Diego Godin a parametro zero ripropone un tema caro all' Inter degli ultimi tempi, considerando gli affari De Vrij-Asamoah: il vantaggio di non sborsare un euro per il ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora. Inter - è fatta per Diego Godin a costo zero - 5 gennaio 2019 - : ULTIME NOTIZIE/ Di oggi, ultim'ora. Inter, è fatta per Diego Godin a costo zero. Siena: minorenne uccide 63enne che voleva stuprarla , 5 gennaio 2019,

Inter - accordo raggiunto con Godin : arriverà a parametro zero : Primo colpo dell'Inter per la prossima estate, la società nerazzurra ha trovato l'accordo con Diego Godin, difensore centrale dell'Atletico Madrid, che arriverà a parametro zero.Ecco il primo acquisto dell'Inter, targata Beppe Marotta, i nerazzurri si sono assicurati Diego Godin, difensore classe 86 in forza all'Atletico Madrid. Il centrale uruguagio, in scadenza a fine stagione, firmerà un contratto biennale con opzione per il terzo e nelle ...

Inter - colpo Godin : arriva in estate a parametro zero : Lo avevano ampiamente preannunciato sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta: l'Inter sta lavorando già in vista della sessione estiva di calciomercato più che per gennaio, dove verrà fatto poco o nulla in base alle eventuali cessioni di Joao Miranda e Gabriel Barbosa, noto anche come Gabigol. E' di pochi minuti fa la notizia che la società nerazzurra ha trovato l'accordo con il centrale ...

Inter-Godin c'è l'accordo : arriva a giugno a costo zero dall'Atletico Madrid : Diego Godin e l'Inter: è scoppiato un amore . Il difensore centrale uruguayano ha detto sì al club nerazzurro, c'è l'accordo sulla parola che verrà presto trasformato in un contratto e ufficializzato ...

Godin Inter - accordo vicino a parametro zero con il difensore : i dettagli : Godin Inter – Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter e Diego Godin sarebbero a un passo dall’accordo. Intesa che appare essere in dirittura d’arrivo tra il club nerazzurro e il difensore uruguaiano. Il classe 1986 cosi dovrebbe dire addio all’Atletico Madrid a parametro zero alla scadenza del proprio contratto, vale a dire a […] L'articolo Godin Inter, accordo vicino a parametro zero con il ...

Godin-Inter - vicinissimo dall'Atletico Madrid a parametro zero il primo colpo per il calciomercato di giugno : L'Inter è vicinissima a chiudere il primo colpo di mercato per giugno: Diego Godin . Dopo nove stagioni nella Liga, in cui ha vinto otto titoli tra campionato e Europa, il capitano dell' Atletico ...