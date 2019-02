Inter | tutti i numeri che spiegano la crisi

Inter : zero gol - zero reazione e un solo punto. Tutti i numeri della crisi : La colonna sonora di San Siro sono stati i fischi: continui, e un po' per Tutti. Spalletti immobile al triplice fischio, inteso come quello dell'arbitro, è invece l'immagine dei nerazzurri per cui la ...

Inter - Perisic abbandonato da tutti : neanche Spalletti può difenderlo : Inter Perisic – Quella che si sta trovando ad affrontare Perisic è una situazione abbastanza paradossale. Il croato, dopo aver chiesto la cessione e non essere stato accontentato, sta vivendo una situazione da separato in casa. Le prime avvisaglie si sono avute già giovedi sera prima dell’eliminazione subita ad opera della Lazio, dove nonostante un […] L'articolo Inter, Perisic abbandonato da tutti: neanche Spalletti può ...

Coco - è morto il cane di Mauro Icardi e Wanda Nara/ Bomber dell'Inter in lutto : 'Grazie per tutti i momenti' : lutto in casa Icardi-Wanda Nara: è morto il cane Coco, post commovente del centravanti dell'Inter su Instagram, 'ci mancherai'.

Inter - da luglio liberi tutti : Borja Valero ai saluti - mentre Gagliaridini... : La Gazzetta dello Sport parla delle future mosse di mercato dell'Inter e spiega come alcuni calciatori siano già con la valigia in mano. 'In serata Ausilio ha escluso novità per gennaio: 'Con tempo e pazienza questa ...

Inter Revolution : dal Ninja a Vecino - tutti sotto esame. Solo 8 le certezze : tutti sotto esame, a partire dal tecnico, malgrado il recente rinnovo fino al 2021: è questo il primo effetto del momento no dell'Inter. L'ombra di Conte continua ad aleggiare su Appiano e il futuro ...

Inter Revolution dal Ninja a Vecino : tutti sotto esame : L’obiettivo dell’Inter è stato dichiarato durante l’ultima cena di Natale: «È giunta l’ora di tornare a vincere, o di cominciare a parlare di successi». Parola del presidente Steven Zhang, un tipo molto ambizioso e meticoloso, abituato a pensare in grande perché in fondo, in famiglia, è sempre stato così, con ottimi risultati. Quello che verrà dovrà essere l’anno della svolta per l’Inter, sportiva ed economica, visto che in estate si ...

Spalletti - Icardi - Perisic e... Tutti i problemi dell'Inter : Un punto e zero gol nelle prime due partite di campionato dell'anno. Una sconfitta fresca fresca - quella contro il Toro - dopo 90 minuti giocati male. Il 2019 dell'Inter è stato finora povero di ...

Google Maps propone una nuova Interfaccia di ricerca in Material Theme - ma non per tutti : Google Maps introduce una nuova schermata per la ricerca in Material Theme, ma al momento è disponibile solo per alcuni utenti selezionati. L'articolo Google Maps propone una nuova interfaccia di ricerca in Material Theme, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Inter - tutti i nomi per il dopo Perisic : la lista di Marotta : Calciomercato Inter, Ivan Perisic ha le valigie pronte sul letto ed un biglietto aereo con destinazione Londra: Marotta cerca il suo sostituto Calciomercato Inter, la cessione di Ivan Perisic sembra essere davvero imminente. Il calciatore ha chiesto la cessione ai nerazzurri, come rivelato ieri da Marotta prima della pessima gara contro il Torino. Adesso il club sta lavorando per trovare un accordo economico con l’Arsenal in modo da ...

Crisi Inter? Tutti i problemi dell'inverno di Spalletti : Non si può certamente parlare di Crisi, perché il terzo posto in classifica è ancora saldo e c'è una seconda metà di stagione con in gioco obiettivi importanti come Europa League e Coppa Italia. Però ...

Luxuria-Santanchè - lo scontro è totale : "Con tutti quegli Interventi sei più trans di me" : A "Non è l’Arena" su La7 si parla dell'opportunità di affrontare il tema transgender con i bambini in tv. Al centro del...

Serie A - tutti i portieri brasiliani : da Dida a Julio Cesar : FOTO. Brazão all'Inter l'ultimo della lista : Il giocatore classe 2000, acquistato dall'Inter e girato fino a giugno al Chievo per sviare al problema degli slot sugli extracomunitari, è solo l'ultimo di una lunga lista di portieri brasiliani che ...

Fedez spiazza tutti in un'Intervista : 'Ho paura di morire - timore d'impazzire' : Il famoso rapper Fedez si è lasciato andare nel corso di una lunga ed intensa intervista con il settimanale "Vanity Fair", la quale sarà in edicola a partire dal prossimo mercoledì. Il marito di Chiara Ferragni ha messo a nudo le sue paure più grandi e il suo profondo amore e la devozione nei confronti della sua amata Chiara. Il ragazzo ha spiazzato tutti quando ha rivelato di soffrire di ipocondria e per aver detto "Ho paura di morire". Fedez ...

Inter - bimbi allo stadio e lo slogan : "Noi tutti fratelli". La scuola di Segrate : "Occasione per dare l'esempio" : Orgoglioso ed entusiasta dell'iniziativa anche il tecnico nerazzurro Spalletti: "Sarà un messaggio importantissimo, grazie ai bimbi possiamo migliorare nel nostro mondo". Inter: un BUU per non ...